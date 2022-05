Kryptoindustrien har blitt mer diversifisert de siste årene. Play-to-earn og NFT-er er kanskje to områder som gir sårt tiltrengt spenning i bransjen. Av denne grunn er de fleste investorer opptatt av å låse opp verdier på disse to områdene. Her er grunnen til at P2E er populært:

Play-to-Earn er et relativt nytt område med eksemplarisk potensial

Flere P2E-prosjekter har allerede levert enorm avkastning for investorer

Play-to-earn-sektoren er i stor grad sammenvevd med den voksende NFT-manien.

Som en ny bransje er undervurderte prosjekter i P2E ganske forskjellige. Vi bestemte oss for å lage en topp 3-liste nedenfor for å gi deg noen investeringsideer:

Kara Star (KARA)

Kara Star (KARA) er et spill for å tjene penger som også kommer med metaverse-komponenter. Det er to nøkkelaspekter ved spillet. Den første er Kara. Dette er NFT-baserte kjæledyr i spillet.

Det er også virtuelt land. Det er her Karaen bor. Målet for spillere er å gjøre sin Kara større og kjempe mot andre brukere om belønninger. KARA er allerede oppført på Kucoin og Binance.

Crypto Golf Impact

Som navnet antyder, er Crypto Golf Impact det første mobilbaserte golfspillet du kan spille for å tjene. Det er relativt nytt, etter å ha blitt lansert tidlig denne måneden. Spillet lar brukere tjene store belønninger ved å konkurrere i store turneringer. Det tilbyr også et veldig ekte spillunivers. Spillet har potensial til å bli en stor hit i år.

Aqua Farm

Aqua Farm er et kommende rollespill P2E-spill bygget på Polygon-nettverket. Spillet forventes å lanseres senere denne måneden. Det eventyrfylte spillet er designet for å gi en virkelig oppslukende opplevelse og kommer fullt integrert med en NFT-markedsplass. Hvis du ser etter reelt oppsidepotensial, ville dette være et flott spill å ha på overvåkningslisten din.