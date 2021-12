Tron Foundation har annonsert at grunnlegger Justin Sun forlater i det som ser ut som en massiv omorganisering av TRON (TRX) Blockchain Governance. Sun har vært hos Tron en stund nå og forventes å ta en WTO-rolle i Genève. Men hvordan spiller dette ut i markedet? Vel, her er noen tips:

Da nyheten først ble annonsert, falt TRON (TRX) nesten 8 % på mindre enn 24 timer

Justin Sun var en av de opprinnelige grunnleggerne og forfatterne av Trons nettverkskode

Vi kan se noen betydelige styringsendringer rundt TRX i nær tid

Datakilde: Tradingview.com

Hvordan påvirker Suns avgang TRON – prisendringer

Vel, som med ethvert annet selskap eller eiendel, vil avgang av nøkkelpersoner alltid føre til uro i markedet. Det er grunnen til at TRON (TRX) falt da nyheten kom frem. Men de langsiktige fundamentene for blokkjeden ser fortsatt bra ut.

Dessuten bemerket Justin Sun at han mente plattformen var fullstendig desentralisert og at TRON-fellesskapet nå kunne ta over den daglige styringen av plattformen. Dessuten opprettholder TRON (TRX) fortsatt en markedsverdi på over 8,3 milliarder dollar og fortsetter å tiltrekke seg mye positiv presse i kryptoverdenen.

Bør du kjøpe TRON (TRX) akkurat nå?

Avgangen til Justin Sun er selvfølgelig en stor sak. På kort sikt vil det trolig være en viss usikkerhet. Dette betyr at prisvolatiliteten vil være svært høy. Så det vil være best å vente før du legger til TRON (TRX) i porteføljen din.

Når volatiliteten avtar og en viss omorganisering sees i TRON Foundation, vil det være lettere å revurdere det grunnleggende. Men TRON er definitivt et av de mest spennende blokkjedeprosjektene i dag.