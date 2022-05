Tron (TRX)-prisen faller 6 %

Til tross for at uken startet med et fall på 6,1 %, har Tron (TRX) steget med 9,3 % den siste uken etter lanseringen av sin nye stablecoin.

På lørdag kjøpte Tron DAO flere TRX-tokens for å støtte sin nye stablecoin.

Tron DAO-reserve legger til mer TRX for å støtte sin nye stablecoin

TRON DAO Reserve, som støtter den nye Tron stablecoinen, USDD, bemerket at den har kjøpt nesten 504,6 millioner TRX-tokens verdt 38,99 millioner dollar for å støtte den nye stablecoinen samt beskytte hele kryptomarkedet og blokkjedeindustrien.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD. — TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022

Dessuten har Tron nylig lansert stablecoin USDD som oversteg den totale sirkulerende forsyningen på $200 millioner på bare 48 timer med 24 timers handelsvolum som økte med 30%.

Den 30 % høye avkastningen av tokenet ser ut til å tiltrekke seg flere token-adopsjon, i tillegg til at dette er den høyeste avkastningen som tilbys av noen stablecoin på markedet.

TRON DAO Reserve bemerket den raske adopsjonen av USDD og lovet at nettverket i løpet av de neste 10 dagene vil godkjenne 1 milliard flere tokens. Imidlertid bemerket reserven også at det å få godtgjørelsen ikke garanterer utstedelsen eller sirkulasjonen av tokenet, som avhenger av markedets etterspørsel.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand. — TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022

Trons ytelse de siste 7 dagene

Justin Sun, grunnleggeren av TRON, nylige kunngjøringer og lanseringen av USDD stablecoin har satt TRX-tokenet til et bullish momentum på et tidspunkt da kryptomarkedet handlet sidelengs.

TRX har steget med 34,1 % de siste 7 dagene med 24-timers handelsvolum opp med mer enn 20 % (over 3,8 milliarder dollar).

I følge en Whale Alert-rapport har det vært flere transaksjoner der hvaler har flyttet TRX-tokenene fra Binance til forskjellige ukjente lommebøker. Dessuten har over 96,4 millioner TRX-tokens blitt flyttet med fire forskjellige transaksjoner som registrerer over $14 millioner. Den største transaksjonen har registrert over 15,4 millioner dollar.