UFO Gaming Token – Tokenomics og prisprediksjoner du må vite om

UFO er en token basert på blockchain-spillplattformen UFO. Dette play-to-earn spillet (P2E) finnes på det mørket Metaverset. Det håper å integrere de grunnleggende funksjonene til tradisjonelle online flerspillerspill med kraften til blokkjeden og gir spillere muligheten til å skaffe seg eiendeler i form av kryptovalutaer og NFT-er. Her er noen av funksjonene til UFO-verktøyet:

Som et verktøystoken brukes UFO til å foreta kjøp og fullføre transaksjoner innenfor UFO-spilluniverset

Tokenet brukes også som hovedvaluta for å betale for opptjente belønninger på plattformen

Innehavere av UFO-token får også stemmerett på plattformens DAO

Datakilde: Handelsvisning

UFO-token – Prisanalyse og prediksjon

I skrivende stund ble UFO-token solgt for rundt USD 0,00268. Det var faktisk 7 % ned for dagen. Prisen var imidlertid litt høyere enn støttenivået på rundt USD 0,00256. Men hva er oppsiden her? Vel, først er det viktig å merke seg at UFO ikke er det beste langsiktige tokenet å sitte med.

Selv om vi tror tokenet vil øke med minst 10 % i løpet av et år eller så, er det fortsatt utsatt for stor volatilitet. Dette er fordi tokenet fortsatt har en relativt lav markedsverdi, og som sådan kan prisen lett manipuleres. Vår analyse sier at tokenet vil nå USD 0,00299 på kort sikt.

Bør jeg kjøpe UFO Utility Token

Hver person har sin egen risikovilje når det gjelder å investere i krypto. Men spillrelaterte tokens ser faktisk veldig lovende ut akkurat nå.

Ettersom skiftet mot blockchain-spill intensiveres i løpet av de kommende månedene, vil plattformer som UFO og deres opprinnelige verktøy-tokens bli ganske verdifulle. Og siden tokenet allerede selges til en rimelig lav pris, kan den være verdt oppmerksomheten din.