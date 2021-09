De største kryptovalutaene avsluttet måneden sterkt, og noen altcoins har slått sine tidligere rekorder. Her er noen interessante saker fra den siste uken du kanskje har gått glipp av

Lovgivere i El Salvador godkjenner fond verdt $150 millioner ment for å fremme Bitcoin-adopsjon

El Salvadors Bitcoin-planer er nå rett rundt hjørnet, og det er bare noen få dager igjen før landet innfører den ambisiøse, men også kontroversielle, Bitcoin-planen sin den 7. september. Landets plan fikk på mandag en ekstra boost, da representantenes hus godkjente opprettelsen av et nytt fond verdt $150 millioner.

Fondet skal støtte veksling av Bitcoin til dollar, samt fremme adopsjon hos lokalbefolkningen. Fondet tas fra en beholdning på $500 millioner som er satt til side av myndighetene for prosjekter som skal bidra til økonomisk vekst i landet. Avstemningen for å innføre fondet endte med 64 stemmer for og 14 stemmer mot, og myndighetene holder fast ved sine planer om å innføre Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

Likevel er det ikke alle som har vært like mottakelige for Bitcoin-planene, og noen innbyggere har tatt til gatene for å demonstrere mot avgjørelsen om å innføre BTC som et lovlig betalingsmiddel. IMF gjentok nylig sin advarsel om at kryptovalutaer som Bitcoin har en betraktelig risiko, og fraråder endringen.

På tross av alle advarsler har ikke El Salvador latt seg rikke, og har planer om å investere $23,3 millioner av det nye fondet i kryptominibank-prosjektet sitt, og ytterligere $30 millioner på å lære innbyggerne hvordan man skal bruke den offentlige Chivo-walleten.

BIS med ny CBDC-plan som innebærer Australia og tre andre nasjoner

Bank of International Settlements’ innovasjonshub, som er basert i Singapore, inngår samarbeid med sentralbankene i Malaysia, Sør-Afrika, Singapore og Australia for å utvikle en plattform for sentralbank-utstedt digital valuta (CBDC) som skal virke på tvers av landegrenser.

Bank Negara Malaysia, Reserve Bank of Australia (RBA), The Monetary Authority of Singapore (MAS) og South African Reserve Bank avslørte planene i en felles pressemelding på torsdag. De involverte partene opplyste om at planen er ment for å skape innovasjon for internasjonale transaksjoner ved å kutte ut mellommenn, og dermed redusere de relaterte kostnadene.

Sentralbankene oppga også at de har planer om å presentere prototyper av plattformen på Singapores 2021 Fintech-festival senere i år. De skal også publisere arbeidet sitt tidlig neste år. Prosjektet kommer til å evaluere protokoller som kan bidra til at infrastruktur kan deles på tvers av ulike jurisdiksjoner.

Michele Bullock fra RBA roste planene, og påpekte de potensielle fordelene som blant annet forbedret hastighet, reduserte kostnader og bedre åpenhet. BIS utforsker også transaksjoner mellom andre land, blant annet Thailand, De Arabiske Emirater, Hongkong og Kina.

Blochchain.com kan potensielt børsnoteres, ifølge deres finansdirektør

London-baserte Blockchain.com feiret 10-årsjubileum tidligere denne uken. Selskapets finansdirektør, Macrina Kgil, avslørte i et blogginnlegg på mandag at de også feiret en annen, viktig milepæl samme dag. Kgil kunne fortelle at plattformen har behandlet kryptotransaksjoner verdt over $1 billion siden oppstarten.

Hun påpekte at selskapet har håndtert en tredjedel av alle Bitcoin-transaksjoner siden 2012. Kgil mener suksessen skyldes tre hovedfaktorer: de mer enn 75 millioner aktive brukerne de har, den økte etterspørselen fra institusjonelle klienter hvis kapitalforvaltere ønsker å møte sine kunders behov, og økningen i antall meglerfirmaer som har opplevd en økt etterspørsel de siste seks månedene.

Finansdirektøren hintet også til at kryptoselskapet kan lansere en IPO så tidlig som i 2023 i et intervju med Fortune som ble publisert mandag. Blockchain.com slutter seg dermed til andre selskaper, som Circle og Kraken, som også har vist interesse for å børsnoteres i nær fremtid. Selskapet er nå verdivurdert til over $5 milliarder, etter en finansieringsrunde tidligere i år hvor de samlet inn $300 millioner.

Storbritannias finanstilsyn godkjenner Coinpass

Den britiske kryptobørsen Coinpass kunne onsdag avsløre at de har mottatt godkjenning fra Storbritannias finanstilsyn, og de kan nå drive lovlig i landet. Finanstilsynets godkjenning kommer etter at selskapet mottok en midlertidig godkjenning da de lanserte sine tjenester i juli.

I en pressemelding påpekte administrerende direktør hos Coinpass, Jeff Hancock, hvor glade de var for å være blant de første kryptobørsene i Storbritannia som har fått full godkjenning av FCA. Hancock la til at selskapet støtter landets kryptoreguleringer, og anerkjenner viktigheten av disse når det kommer til kryptoindustrien som er i stadig endring.

Siden januar i fjor har FCA holdt kryptoplattformene i landet under tett oppsyn, og de har forsøkt å håndheve landets reguleringer for å bekjempe hvitvasking. Finanstilsynet innførte et krav om at alle kryptorelaterte selskaper var nødt til å registrere seg, og satt en frist på ett år. Denne fristen har i ettertid blitt utvidet til mars 2022.

Flere kryptoselskap har sendt inn sine søknader, men omtrent 70 av disse har trukket tilbake søknadene, og deres drift i landet anses dermed som ulovlig. FCA har vært strenge når de har godkjent kryptoselskaper, og så langt er det bare seks selskaper som har blitt godkjent, mens mange andre venter tålmodig på å få sine søknader behandlet.

FTX sitt amerikanske datterselskap kjøper opp derivatbørsen LedgerX

Kryptobørsen FTX annonserte på tirsdag at de har inngått en oppkjøpsavtale med LedgerX, et kryptoderivat-selskap grunnlagt i 2013. Detaljene rundt oppkjøpet har ikke blitt offentliggjort.

Så nylig som i forrige uke gjentok administrerende direktør hos FTX, Sam Bankman-Fried, viktigheten av at kryptoindustrien respekterer gjeldende reguleringer. Oppkjøpet sammenfaller med selskapets ønske om etterlevelse, da det oppkjøpte derivatselskapet er regulert av Commodity Futures Trading Commission (CFCT). Zach Dexter, grunnleggeren av LedgerX, fortalte at oppkjøpet vil bidra til å skape et bedre forhold mellom FTX og amerikanske tilsynsmyndigheter.

Brett Harrison, direktør av FTX.US, forklarte avgjørelsen med at oppkjøpet kommer til å spille en viktig rolle i deres strategi for å kunne tilby tjenester for kryptoderivater til FTX sin amerikanske kundebase. Harrison la til at dette kom til å tilrettelegge for at selskapet kan tilby innovative produkter til deres amerikanske kryptokunder ved å integrere flere tekniske løsninger.

Bankman-Fried fortalte tidligere i år at selv om det har vært stort fokus på regulering av kryptoprodukter, så har ikke det samme vært tilfellet for derivater. Han roste de nye regulatoriske rammeverkene, og mener de kan guide selskapet når de skal avgjøre hvor de skal investere sine ressurser.