Fersk stigning som har ført BTC over $51 000 kan bidra til at XRP tar sikte mot sin høyeste verdi på fire måneder

XRP går nå for rundt $1,32, en økning på 6% det siste døgnet etter en liten sell-off på tvers av hele markedet, fra investorer som har realisert gevinst.

Som de fleste av de største kryptovalutaene, basert på markedsverdi, har også XRP klart å holde prisen over et kritisk støttenivå som kan fungere som et springbrett for ytterligere vekst utover uken.

For øyeblikket har Bitcoins stigning til over $51 000, samt Ethereums selvsikre økning opp mot nivåer nær $4000 gitt hele kryptomarkedet et løft. De positive utsiktene kan trigge et hopp også for XRP-prisen, som kan bety at den igjen vil kunne teste motstandssonen over $1,50.

XRP prisanalyse

Utsiktene er bullish for XRP, noe som også har blitt påpekt av kryptoanalytikeren kjent under pseudonymet CrediBULL Crypto. Analytikeren har nylig pekt på at XRP/USD-parets brudd over $1,25 var det som hjalp bulls med å komme seg over en kritisk tilbudssone. Stigningen innebar også en ny test av den synkende trendlinjen, noe som styrker troen på en videre oppgang mot $1,50.

En annen analytiker, Ali Martinez, mener at Ripple-tokenen er klar for «en ny etappe», med tanke på hvordan kryptovalutaens nettverk forventes å utvide seg i den kommende tiden. Ifølge analytikeren er det gode potensialet for en stigende trend basert på den økende nettverksaktiviteten i løpet av de siste ukene.

$XRP is ready for another leg up! 🚀 Network growth is one of the most accurate price foreshadowers as it shows an increase in user adoption over time. The uptrend in #XRP network growth could soon be reflected on prices, resulting in a bullish breakout. pic.twitter.com/mnhpXi596v — Ali Martinez (@ali_charts) September 6, 2021

Det er også verdt å merke seg at bruken av XRP fortsatt er utbredt, på tross av SECs søksmål mot Ripple Labs og selskapets toppledere, og de negative påvirkningene dette har hatt.

Dersom vi ser på den daglige prisgrafen for XRP/USD kan vi se at 0,618 Fibonacci retracement-nivået for intervallet mellom $1,99 til $0,48 skaper en kritisk barriere nær $1,41. Dersom bulls klarer å bryte gjennom dette hinderet vil det neste målet være ved $1,50, og deretter rundt 0,786 Fib-nivået som nå befinner seg nær $1,67.

XRP/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Skulle det gå i motsatt retning kan bears potensielt teste 0,5 Fib-nivået ($1,24) og deretter 0,382 Fib-nivået ved $1,06.