El Salvador har offisielt innført Bitcoin som lovlig betalingsmiddel denne uken, og kryptomarkedet opplevde et flash crash tirsdag. Her er en oppsummering av andre viktige saker

Regulerende myndigheter i USA etterforsker Uniswap Labs

The Securities and Exchange Commission (SEC) har rettet fokus mot Uniswap Labs, utvikler av verdens største DeFi-børs Uniswap, dette oppgir The Wall Street Journal i en rapport fredag. Ifølge rapporten beskriver personer som er kjent med saken SECs etterforskning som en måte for de å undersøke hvordan Uniswap brukes av investorer, og hvordan markedsføringen deres arter seg.

Etterforskningen bekrefter uttalelsen fra SEC-leder Gary Gensler, som ønsker at alle DeFi-prosjekter bør reguleres, uavhengig av hvor desentraliserte de er. Undersøkelsene er fortsatt i tidlige stadier, og SEC har foreløpig ikke rettet noen anklager mot Uniswap.

Siden etterforskningen foreløpig går under sivilrett, ikke strafferett, er det ikke sikkert at den vil lede til noen siktelser. Uniswap har etablert seg som en svært viktig spiller i DeFi-industrien, selv etter noen tilbakeslag. Tjenestene de tilbyr bidrar til å minimere sannsynligheten for at brukere mister tilgangen til midlene sine, en risiko ofte forbundet med sentraliserte børser. Videre har deres open-source, Ethereum-baserte protokoll inspirert fremveksten av flere andre prosjekter.

Bitfinexs nye verdipapirbørs lanseres i Kazakhstan

Bitfinex annonserte på mandag at de kommer til å lansere sin nye børs i Kasakhstan. Den nye plattformen kommer til å fokusere på Security Token Offerings (STO-er). Den Hongkong-baserte kryptobørsen ønsker å forbedre brukeropplevelsen ved å øke effektiviteten ved transaksjoner, optimalisere suksessraten for folks investeringer, og redusere transaksjonskostnader.

Selv om børsen kommer til å tilrettelegge for transaksjoner med token-baserte verdipapirer mellom investorer i ulike deler av verden, så reguleres de fortsatt av kasakhstanske myndigheter, Astana Financial Services Authority (AFSA). Børsen oppgir også at brukere fra USA, Canada, Venezuela, Østerrike,De Britiske Jomfruøyer og Italia ikke vil ha tilgang til plattformen.

Kongressmedlem i Panama foreslår ny kryptolov

Det begynte med El Salvador, og nå har kryptobølgen også nådd Panama. Etter den offisielle lanseringen av Bitcoin som lovlig betalingsmiddel i El Salvador har Gabriel Silva, kongressmedlem i Panama, foreslått en lovendring for landets kryptoindustri. Ministeren publiserte en tweet i starten av uken hvor han annonserte lovforslaget, og anerkjente at adopsjon vil innebære flere fordeler for landet.

Han påpekte noen av disse, som skaping av arbeidsplasser, tiltrekning av investeringsmuligheter og en forbedret åpenhet og transparens i styringen av landet. Sistnevnte vil være dels som følge av overføring av alle offentlige dokumenter på en blokkjede, samtidig som at det innføres digitale administrative og juridiske prosesser. Dersom lovforslaget blir vedtatt kan Panamas innbyggere få full tilgang til alle bruksområder for kryptovaluta.

Innbyggere vil kunne bruke Bitcoin og Ethereum i ulike scenarioer, for eksempel når de betaler skatter og avgifter. Argumentet for lovforslaget er at kryptovaluta innebærer relativt lave transaksjonskostnader uavhengig av beløp, samt hvor separert alle involverte parter er. Det nye lovforslaget vil gjøre kryptoadopsjon valgfritt, ulikt El Salvador, hvor det visstnok er obligatorisk. Det betyr at bedrifter fortsatt vil kunne akseptere fiat-valuta, og krypto vil kun være et alternativ.

FTX annonserer lanseringen av sin NFT-markedsplass

Mandag annonserte administrerende direktør hos FTX, Sam Bankman-Fried, lanseringen av en Ethereum- og Solana-basert, cross-platform NFT-markedsplass på Twitter. Bankman-Fried bekreftet at den nye plattformen vil la brukere skape, kjøpe og selge NFT-er. Børsen ser ut til å utnytte mulighetene ved den stadig økende etterspørselen etter NFT-er fra både privatpersoner og institusjonelle klienter. Han la til at selv om funksjoner for innskudd og uttak ikke er tilgjengelig helt enda, så vil de være på plass i løpet av noen få uker.

I en egen kunngjøring forteller kryptobørsen at de har inngått en avtale med NBA-stjernen Steph Curry. Curry, som er syv ganger NBA All-Star, kommer til å bli den globale ambassadøren for FTX sin merkevare, og avtalen innebærer blant annet at han får en eierandel i selskapet. FTX har også forpliktet seg til bidrag til den veldedige stiftelsen Eat.Learn.Play, opprettet at Steph og hans kone Ayesha.

Bitcoin vil nå $175 000, og Ether $35 000 på lang sikt, sier Standard Chartered

Et researchteam fra Standard Chartered, ledet av Geoff Kendrick, publiserte på tirsdag en kryptorapporthvor de forutser hvor Bitcoin og Ether kommer til å være i løpet av nær fremtid. Teamet spår at Bitcoin kommer til å nå $100 000 sent i år eller tidlig neste år. Bitcoins prisvekst vil også påvirke Ether, som blir verdivurdert til $15 000 innen midten av 2022.

Kendrick oppgir at Bitcoin kan nå $175 000 i løpet av den neste Bitcoin-halveringen. Ether, på sin side, kan nå helt opp til $35 000 dersom Bitcoin klarer å nå $175 000. I rapporten har de også sammenlignet bruksområdene for Ethereum og Bitcoin. De mener at mens Bitcoin kommer til å forbli det mest utbredte alternativet for peer-to-peer-transaksjoner også i fremtiden, så har den begrensede bruksområder.

Ethereum, derimot, mener de kan spille en viktig rolle i finansmarkedet. Teamet la til at Ethereums mange bruksområder kan bidra til at den opprettholder sin popularitet langt inn i fremtiden. De advarte også om et Ether kan bli utsatt for press fra SEC i løpet av den nærmeste tiden.