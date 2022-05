Ukraine NFT Museum lager spesielle NFT-er for Elon Musk

Ukrainas minister for digital transformasjon, Mykhailo Fedorov, kunngjorde via Twitter at Ukrainas NFT-museumsteam har laget en spesiell ikke-fungibel token (NFT) til ære for Elon Musk, grunnlegger av SpaceX og Tesla.

Elon Musk hadde vært i spissen for å støtte Ukraina siden Russlands invasjon. Under kunngjøringen bemerket ministeren også at landets museum har vært i stand til å samle inn 258 ETH som er omtrent 725 000 dollar.

Ukrainas NFT-museum

NFT-museet som også kalles «Meta History: Museum of War» har en samling av NFT-er som viser noen av de eksklusive øyeblikkene i den nåværende krigen mellom Russland og Ukraina.

Museet ble etablert i forrige måned for å samle inn noen donasjoner som vil hjelpe borgere og soldater som er berørt av krigen. Salget av NFT-samlingen vil bli utført på Ethereum-blokkjeden, hvoretter alle inntektene kanaliseres til departementets offisielle kryptolommebok (for tiden 258 ETH).

Elon Musks støtte til Ukraina

Ukraina har hatt stor nytte av Elon Musk Starlink-prosjektet. Da krigen startet, ba Mykhailo Fedorov om Starlink-terminaler for hans nasjon siden de russiske angrepene forstyrret internettforbindelsen.

For tiden opererer over tusen Starlink-terminaler i Ukraina. Ukraina trenger imidlertid fortsatt hjelp over hele verden.