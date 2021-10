USAs andel av den totale BTC hashraten har økt med mer enn 400% siden 2020 — det meste av økningen har skjedd i løpet av de siste månedene

USA står nå for mer av den totale hashraten på Bitcoins nettverk enn noen andre land, og har overgått Kina, viser ferske tall.

Per juli i år sto USA for 35,4% av den totale datakraften for Bitcoins nettverk, ifølge Cambridge Centre for Alternative Finance. Fra september 2020 har den totale hashraten fra USA steget med 428%, oppgis det.

Ifølge tallene fra Cambridge University, sitert av CNBC, så har Kinas kryptoforbud og den påfølgende utvandringen av kryptominere til områder med billigere energikilder ført til at det meste av nettverkets hashrate nå befinner seg i USA.

Mens landet tiltrekker seg stadig flere minere som ønsker å utnytte de mange energikildene kan utvandringen av minere fra Kina, som forrige september sto for 67% av den totale hashraten, fortsette slik at USA i løpet av kort tid står for en enda større andel.

Bitcoinminere som flytter til USA kommer sannsynligvis til å fortsette å tiltrekkes av de lave strømprisene og de mange fornybare energikildene.

Texas leder når det kommer til billig strøm og en overflod av sol- og vindkraft, mens Washington og New York tiltrekker seg minere takket være den store mengden vannkraft som genereres der.

Kasakhstan og Russland

Mens USA har sett en økning i datakraft brukt for Bitcoin-mining fra 4,2% i september 2020 til 21,8 i mai 2021 er det ikke det eneste landet som tar i mot minere som flytter ut fra Kina.

Andre populære områder for Bitcoin-minere har vært blant annet Kasakhstan og Russland, som per juli sto for henholdsvis 18,1% og 11,2%. Canada har også sett en stor økning i miningdrift, og står for 9,6% av den totale hashraten.

Tallene viser også at Kinas hashrate i juli falt til null, noe som understreker omfanget av minernes utvandring.