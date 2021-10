Kina og Tyrkia har nylig skapt overskrifter etter at myndighetene i begge landene kunngjorte kryptoforbud

Ifølge en rapport publisert på den lokale, russiske nyhetssiden Interfax i går har Russlands finansminister Alexei Moiseev bekreftet at landets innbyggere ikke vil få forbud mot å kjøpe og selge krypto på utenlandske børser. Han påpekte likevel at det eksisterende forbudet mot å bruke kryptovaluta som betalingsmiddel ikke ville endres. Russland innførte i juni i fjor reguleringer som forbyr bruken av kryptobetalinger for varer og tjenester.

«For nå kan jeg si at kryptobetalinger er forbudt. Samtidig kan innbyggerne kjøpe (kryptovalutaer) og bruke e-wallets utenfor Russland. Jeg tror ting kommer til å forbli slik for nå. Det er ingen planer om å gjøre noen endringer per i dag,» fortalte han til journalistene.

Rapporten kom i forbindelse med at det har oppstått bekymringer etter at myndighetene begynte å snakke om restriksjoner for kryptotrading i løpet av de siste dagene. Representant for den russiske statsdumakomitéen for finansmarkeder, Anatoly Aksakov, foreslo forrige uke at myndighetene burde burde innføre nye regler for å beskytte privatpersoner fra potensielle tap.

«Vi har stort fokus på digitale valutaer, og kommer til å jobbe for å beskytte våre innbyggere som investerer i digitale verdier fordi det er et såpass nytt aktiva, og det kan være ganske vanskelig for en uerfaren investor,» sa Aksakov.

Med institusjonelle investorer som sprøyter inn millioner i kryptomarkedene er det logisk å skulle beskytte de små investorene. Dersom et nytt lovforslag likt det Aksakov foreslår blir innført kan dette begrense trading for privatpersoner som ønsker å investere i landet.

Kommentarene fra Aksakov kom etter at Bank of Russias direktør, Sergey Shvetsov, uttalte seg om temaet i september. Shvetsov sa at banken vurderer å sakke ned transaksjonene for å redusere frekvensen av «emosjonelle» kryptokjøp. Bankdirektøren mener at slike tiltak er nødvendig for å beskytte investorer i tilfelle kryptomarkedet krasjer helt.

Bank of Russia ønsker fortsatt å kontrollere kryptoindustrien i landet, og har innført flere relevante tiltak. I forrige måned innførte sentralbanken et krav om at alle lokale banker er nødt til å blokkere kryptowallets med mistenkelig aktivitet, for eksempel de som brukes av et uvanlig stort antall aktører.

I Tyrkia har nye regulatoriske krav ført til at flere kryptobørser i landet har vært nødt til å stenge ned, blant annet Coinzo. I en kunngjøring fra mandag fortalte Coinzo sine brukere at de også har fjernet alle CNZ tradingpar for å motvirke eventuelle svingningseffekter. Børsen fortalte også at brukere har seks måneder på seg til å overføre sine midler fra børsen til sin personlige bankkonto.