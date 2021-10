Kinesiske brukere får stadig færre muligheter etter at kryptobørsen Binance avslørte sin plan om å trekke seg ut av det kinesiske markedet

Binance, verdens ledende kryptobørs, kunngjorde i dag at de kommer til å kvitte seg med alternativene for kinesiske Yuan på sin markedsplass innen utgangen av året. Plattformen, som har et enormt antall brukere i Kina, la også til at de kom til å identifisere brukerkontoer fra Fastlands-Kina og begrense hvilke tjenester disse brukerne har tilgang til.

«Som en respons på de nye regulatoriske kravene fra lokale myndigheter kommer Binance C2C til å fjerne CNY-trading […] den 31. desember 2021. Samtidig vil Binance gjennomgå plattformens brukerkontoer. Dersom plattformen finner kinesiske brukerkontoer kommer Binance til å begrense disse kontoene til kun uttak. Brukere vil dermed kun få mulighet til å ta ut midler, kansellere ordre og avslutte posisjoner,» oppga selskapet i onsdagens kunngjøring.

Kunngjøringen kommer etter at Kina igjen har innført strenge forbud mot kryptorelatert aktivitet. Børsen forsvarte handlingene sine med at de er i tråd med «de regulatoriske kravene», og det er derfor de fjerner alternativene for kinesiske Yuan på sin OTC-plattform.

«Binance trakk seg ut av det kinesiske markedet i 2017, og har ikke børsdrift i Fastlands-Kina. Binance har alltid hatt fokus på å etterleve de aktuelle kravene fra lokale regulatoriske myndigheter.»

Binances avgjørelse om å avslutte OTC-trading med kinesisk Yuan kommer kun noen uker etter at Huobi, en annen populær børs i regionen, avslørte at de ville trekke seg ut av det kinesiske markedet. Børsene er bare to av mange kryptoaktører som har vært nødt til å trekke seg ut av Kina den siste tiden. Forrige måned forbød landets sentralbank lokale selskaper fra å involvere seg i selskaper innenfor kryptoindustrien.

WeChat, en populær sosial plattform i regionen, har også visstnok begynt å blokkere søk for kryptoplattformer i Kina. Den kinesiske journalisten Colin Wu delte en tweet som hevdet at nettsider i landet enten har blokkert eller er i ferd med å blokkere børser og andre kryptoplattformer.

I Sør-Korea er en av landets ledende kryptoplattformer, Coinone, i gang med jobben for å etterleve lokale reguleringer for anti-hvitvasking. Børsen avslørte i går at de har etablert en anti-hvitvaskingsbase, og at de også har skapt bevissthet rundt temaet blant sine ansatte. De er nå i ferd med å levere rapporter om uvanlige transaksjoner til landets finansmyndigheter.