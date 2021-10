Det regulatoriske fokuset på stablecoins kommer samtidig som at stadig flere myndigheter jobber for å lansere sine egne digitale sentralbankvalutaer

Et møte med finanssjefer fra verdens 20 største økonomier har etterspurt bedre oversikt over stablecoin-sektoren som en del av et bredere regulatorisk rammeverk.

Det fjerde G20-møtet mellom finansministre og sentralbanksjefer ble holdt i Italia denne uken, her kom de frem til en rekke løsninger i forbindelse med hvordan myndigheter bør forholde seg til utsteding av stablecoin og fastslo at riktig regulering er viktig, særlig i det flere land nå jobber for å utvikle sine egne digitale sentralbankvalutaer, eller CBDC-er.

Ifølge lederne som deltok på G20-møtet bør stablecoin-sektoren være underlagt visse juridiske og regulatoriske krav før stablecoins blir godkjent.

«Vi vil gjøre det klart at ingen såkalte ‘globale stablecoins’ bør kunne fortsette før alle relevante juridiske og regulatoriske krav er tilstrekkelig etterlevd med tanke på hvordan de er utformet og ved at de følger alle gjeldende standarder,» sa gruppen i en raport.

G20-rapporten anerkjenner at mye allerede har blitt oppnådd i forbindelse med hvordan det globale samfunnet jobber for å revolusjonere internasjonale betalinger. Rapporten oppgir også at verdens økonomier er avhengig av en «godt fungerende digital infrastruktur».

Likevel følte lovgiverne at det er mer som kan gjøres når det kommer til utfordringene som følger med bruken av stablecoin, som åpenhet, kostnader og transaksjonshastigheter. De var også inne sikkerhet, og påpekte at sektoren kunne ha en påvirkning på det globale pengesystemet.

Ifølge rapporten vil justeringer av de regulatoriske tilnærmingene og innføring av standarder for tilsyn føre til at mange ulike myndigheter kan rette seg etter det samme veikartet som ble utviklet under The Financial Stability Board (FSB). Dette organet, som ble dannet i 2009, har i oppgave å overvåke det globale finanssystemet og forsøke å oppnå en koordinert regulering, tilsyn og overvåkning av sektoren innen 2027.

For nå har både USA og Storbritannia, to av verdens ledende nasjoner når det kommer til digitale verdier, allerede begynt å sikte seg inn på stablecoin-markedet, og har begynt å se på utviklingen av sine egne CBDC-er. Kina ser ut til å lede an i akkurat dette kappløpet og deres CBDC, digital yuan, er allerede i ferd med å rulles ut etter at landet nylig har innført en rekke forbud mot kryptorelaterte aktiviteter, som trading og mining.