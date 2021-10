Bitcoins rebound til over $47 000 har utløst prisvekst også i altcoin-markedet, og VET er blant de som har økt mest

Vechain-prisen har steget med mer enn 28% i løpet av de siste 24 timene, og bulls kommer sannsynligvis til å avslutte dagen over $0,12 for første gang siden 16. september.

VET-prisen ligger nå svært nær det ovennevnte prismålet etter at kjøpere skjøt forbi den psykologiske barrieren ved $0,10. Samtidig som at markedet generelt ser ut til å fortsette oppgangen vi har sett så langt i dag kan VET-prisen nærme seg et annet hinder ved $0,14, og potensielt klatre videre.

Oppgangen for Vechain kommer samtidig som at det generelle kryptomarkedet har tatt fatt på oktober med en bullish holdning. De fleste kryptovalutaer er i grønt etter en trøblete september, som ble avsluttet med at både Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) slet som følge av dårlig nytt fra flere hold.

I skrivende stund har både BTC og ETH opplevd en tosifret prosentøkning i løpet av det siste døgnet, og har kommet seg over henholdsvis $47 000 og $3300.

Prisutsikter for VET/USD

4-timersgrafen viser at Vechain ligger innenfor et bullish perspektiv i det kjøpere forsøker å klatre enda høyere. VET/USD-paret har kommet seg over både 50- og 100 SMA-et, mens RSI er positiv innenfor overkjøpt territorium.

VET/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

Økningen i kjøpsvolumet hjelper sannsynligvis bulls med å motvirke gevinstrealisering, som vi ser fra den nåværende candlestick-en. Bulls er nødt til å komme seg over den blå horisontale linjen (nær $0,11) for å åpne opp for videre stigning til $0,12.

Dersom de klarer å avslutte neste candle over dette nivået vil kjøpere uten tvil klare å komme seg videre opp til $0,14 (den røde linjen som markerer den kritiske motstandssonen fra august).

VET/USD timesgraf. Kilde: TradingView

På timesgrafen ser det ut til at VET-prisen klarer å skape en støtte nær $0,11. RSI-en tyder dog på at selgere ønsker seg action, og at de kanskje kommer til å forsøke å teste ankeret nært $0,10.

En rebound fra det nivået er ikke usannsynlig, men om bears blir sterkere kan VET/USD igjen måtte besøke etterspørselssonene ved 50- og 100 SMA-ene ved henholdsvis $0,091 og $0,89.