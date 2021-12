Vi introduserer RichQuack: De beste stedene å kjøpe nå

RichQuack er en hyperdeflasjonær token som genererer automatisk likviditet, som igjen utbetaler statiske belønninger til innehavere. Det er en ny mynt basert på et interessant premiss. Holder den det den lover? Hvis du vil vite mer om det, inkludert om du bør kjøpe RichQuack, vil du gjerne vite at vi skrev denne artikkelen med deg i tankene.

Topp steder å kjøpe RichQuack nå

Siden QUACK er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe QUACK ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe QUACK akkurat nå:

1. Kjøp BNB hos en regulert børs eller megler, som Binance ›

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send BNB til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte BNB mot din QUACK

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert QUACK.

Hva er RichQuack?

RichQuack er et meme-token på Binance Smart Chain, som tar sikte på å utbetale belønninger til innehavere ved "friksjonsfri avkastningsgenerering". Innehavere trenger ikke å satse eller vente på at gebyrer skal leveres. Gebyrer tildeles av den smarte kontrakten og reflekteres umiddelbart på innehaverens saldo. RichQuack er rettet mot å gi sine innehavere en sjanse til å tjene penger ved å investere, bygge, holde og vinne.

Det ønsker den å oppnå ved å bygge et fellesskap av mennesker med et felles mål som er klare til å jobbe hardt og bidra til det.

Protokollen genererer friksjonsfri avkastning ved å bruke et gebyr på 12 % for hver transaksjon. 4 % av hver transaksjon deles ut til innehaverne, og ytterligere 4 % gis til QUACK/BNB-likviditetspoolen. 2 % går til å pumpe og brenne lommebøker for å skape «et stadig stigende prisgulv», og 2 % går til markedsførings- og utviklerlommeboken.

Bør jeg kjøpe RichQuack i dag?

Mens kryptoer er svært flyktige i seg selv, er meme-mynter spesielt risikable å investere i. Du kan tjene mye penger, men du kan tape mye like enkelt.

RichQuack prisprediksjon

Wallet Investor fraråder å investere i denne mynten. I følge deres prognosesystem er QUACK en dårlig langsiktig (1-års) investering. Prisen vil ikke endres, noe som betyr at en investering som gjøres nå vil bli devaluert i fremtiden.

RichQuack på sosiale medier