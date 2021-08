Ethereums medgrunnlegger kommer til å gi organisasjonen råd om blokkjede- og kryptorelaterte saker

Medgrunnlegger av Ethereum, Vitalik Buterin, skal være rådgiver for nye Dogecoin Foundation, ifølge en pressemelding som ble publisert tirsdag.

På Dogecoin Foundations Om oss-side oppgis Vitalik som én av fire styrerådgivere, hans rolle vil være å gi råd i saker relatert til blokkjedeteknologi og kryptovaluta.

I tillegg til Ethereum-guruen vil andre rådgivere være blant annet DOGE-medgrunnlegger Billy Markus, også kalt «Shibetoshi Nakamoto», som rådgiver for saker relatert til kryptomiljøet og memes; En av Dogecoins hovedutviklere, Max Keller, blir teknisk rådgiver, samt Jared Birchall som representant for Elon Musk, den selvtitulerte Dogefather.

Dogecoin Foundation ble først etablert i 2014, men trakk seg tilbake da meme-kryptoen forsvant litt i det kryptomarkedet vokste. Nå ønsker teamet å skape en solid organisasjon som i løpet av de neste få ukene kommer til å offentliggjøre flere nye prosjekter som skal komplimentere kryptovalutaens Core Wallet.

Dogecoin Foundations mål er ikke å «ta over kontrollen», men heller å «akselerere utviklingen», oppgis det i kunngjøringen.

«Vi tror at Dogecoins suksess kommer som følge av global adopsjon og dens nytteverdi, og vårt mål er å fokusere på prosjekter som øker Dogecoins utbredelse på et grasrotnivå,» fortsatte organisasjonen.

Dogecoin Foundation kommer også til å jobbe for å beskytte merkevaren Dogecoin ved å ta eierskap av varemerket og logoen. Dette kommer til å holde merkevaren tilgjengelig for DOGE-miljøet slik at den fortsatt kan brukes til DOGE-relaterte memes og andre morsomme prosjekter.

Dogecoin fortsetter å vokse etter imponerende prestasjoner i begynnelsen av 2021, og prisen nådde sitt høyeste nivå på $0,73 den 8. mai. Prisen har i ettertid falt helt ned til $0,30, i det hele kryptomarkedet har slitt med nedgang. På tross av prisfallet har Dogecoin-merkevaren fortsatt å vokse, og DOGE-logoen er nå en del av settet til den engelske Premier League-klubben Watford.