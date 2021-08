Finansdepartementet påvirker infrastrukturloven for at de skal få jurisdiksjon over DeFi-industrien, sier Chervinsky

Jake Chervinsky, generaladvokat for FinTech-selskapet Compound Labs, har gått hardt ut mot det amerikanske senatets forhastede innføring av den nye infrastrukturloven fra 2021, og mener det er en handling som setter kryptoindustrien i en vanskelig posisjon.

I en samtale på Bankless sin State of the Network-podcast advarte Chervinsky om at infrastrukturlovens vage detaljer om innrapportering av provisjoner har mer å gjøre med finansdepartementets ønske om å «fange DeFi» (desentralisert finans).

Han påpeker at diskusjonen rundt infrastrukturloven i utgangspunktet ikke hadde noe å gjøre med kryptovaluta. Chervinsky tror at de senere endringene gjort for å inkludere strenge krav for kryptorelatert skatterapportering kan ha vært et resultat av finansdepartementets påvirkning på lovgivningsprosessen.

Finansdepartementet har sett etter alternative måter å innføre kontroversielle reguleringer for krypto-wallets siden den amerikanske presidenten Joe Biden frøs implementeringen av FinCEN-reglene da han ble innsatt som president.

«Dette handler bare om DeFi […] Dette er finansdepartementet som forsøker å finne en måte å skaffe seg jurisdiksjon over DeFi på […] og også utvide sin grunnløse overvåkning av et peer-to-peer-basert økonomisk system» uttalte Chervinsky.

Chervinsky er en av de som kjemper for å fremme en effektiv regulering av kryptovaluta, og oppga også at finansdepartementet har vært med på å skape motstand mot lovendringsforslaget som gikk ut på å endre ordlyden i loven for å unnta nettverksvalidatører fra lovgivningen, og for å spesifisere at kun sentraliserte børser ville bli innlemmet i bestemmelsene i lovgivningen, da den endrede loven ikke klarer å «definere DeFi på en tilstrekkelig god måte».

De fryktet at det kunne bli argumentert for at parter involvert i DeFi kunne anses som nettverksvalidatorer, og dermed bli unntatt fra lovgivningen, la han til.

Han påpekte videre at et konkurrerende lovendringsforslag kunne godkjenne unntak kun for Proof of Work-minere, på tross av miljøkostnadene denne typen mining innebærer, men at det i forslaget ble nektet å gjøre tilsvarende unntak for Proof of Stake-validatorer.

«Finansdepartementet har spilt en viktig rolle i utformingen av ordlyden, og også i [å sikre] at foreslåtte revisjoner må sendes tilbake til finansdepartementet for deres godkjenning eller avslag», forklarte han.

Infrastrukturloven, med tilføyingen av skatterapporteringsreglene for kryptovaluta som ble inkludert i siste liten, ble godkjent av senatet i forrige uke. Dersom den blir innført forventes det at den vage ordlyden og strenge rapporteringskravene kommer til å ha alvorlige konsekvenser for kryptominere, validatorer og wallet-utviklere.