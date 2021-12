XRP leder an, Citrix og Micron driver SPX500

Kryptomarkedet som helhet var i det grønne i dag. Kredittforeninger søker godkjenning fra føderale regulatorer for å kunne holde kryptoaktiva direkte etter å ha blitt fortalt at de kan tilby kryptotjenester til sine kunder gjennom partnerskap med tredjeparter.

Amerikanske aksjer steg i går, og brøt en tre-dagers tapsrekke forårsaket av økende bekymring for Omicron-koronavirusvarianten.

SPX500, som steg 1,78 %, ble ledet av Citrix Systems som steg 13,63 % etter rapporter om at Elliott Investment Management og Vista Equity vurderte et felles bud på programvarefirmaet. Micron Technology, opp 10,54 %, hadde indeksens nest beste resultat etter at halvlederfirmaet slo estimater for første kvartal.

Topp krypto

XRP skilte seg ut blant de 10 beste kryptoene, og steg 7 % i løpet av de siste 24 timene. Andre store kryptoer registrerte gevinster med Cardano og Solana som begge steg mer enn 2,5 %. Bitcoin er opp mer enn 1 %, og blir handlet over $49 000 i skrivende stund.

Terras LUNA, den niende største kryptoen etter markedsverdi, fortsetter sin seiersrekke. I dag steg den 17 prosent. Polygon følger i fotsporene med gevinster på 12 %, noe som gjør den til den nest største vinneren blant topp 20.

Største bevegelser

NEAR Protocols token NEAR skyter i været. I dag er den opp i underkant av 24 %, etter nyheter om et partnerskap med DePocketFinance. NEAR har gitt DePocket et tilskudd for å kombinere så mange dApps på NEAR-plattformen som mulig.

Cosmos har steget rundt 12 % de siste 24 timene. Andre vinnere i topp 100 inkluderer IOTA med 17 %, CurveDaoToken med 15 %, Helium med 13 %, og AAVE og Enjin Coin med 11 % hver.

Trender

Skaperne av CryptoMafia tilbyr investorer en innovativ, brukervennlig, one-stop-shop for å finne alt de trenger for ikke bare å finne et nytt token som skal lanseres, men for å undersøke og ta en informert beslutning om hvorvidt de skal investere i det. Tokenet kjører på Binance Smart Chain og er fullt kompatibel med ERC20-standarden. Den er opp 200 % i dag.

En av de mange meme-myntene med hundetema, 2030 FLOKI, er også populær i dag. 2030 FLOKI har meme-hypen kombinert med ekte verktøy som gir passiv inntekt for innehavere i form av $DOGE-belønninger. Den har steget med 115 % i løpet av de siste 24 timene.