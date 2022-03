Zilliqa (ZIL) kan akselerere gevinster med nesten 100 %

Zilliqa (ZIL) har skutt opp massivt de siste dagene. Mynten økte nesten 100 % på én enkelt dag, og mens de fleste investorer forventet en umiddelbar tilbaketrekning, holdt okser bare mynten gående og gående. Det ser ut til at det ikke er noen selgere for ZIL, og det er sannsynlig at dette vil forbli tilfellet en stund. Her er noen tips:

Det siste to-ukers rallyet som ZIL har hatt har vært forbløffende, for å si det mildt.

På et tidspunkt var mynten opp 225 % på bare syv dager før den trakk seg litt tilbake.

Vi ser ikke noe salgspress, og ZIL kan legge til ytterligere 100 % på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Zilliqa (ZIL) – Okser har full kontroll

I de fleste tilfeller, når mynter får et rally i den grad som ZIL har, er det naturlig å forvente at det vil komme en tilbaketrekking. Men når det gjelder ZIL har okser full kontroll akkurat nå. Vi forventer at gevinsten vil strekke seg videre til rundt $0,15 før det er noe tap av momentum.

ZIL handles for øyeblikket for rundt $0,09. Selv om den har tapt rundt 5 % de siste 24 timene ettersom noen innehavere har sikret gevinst, forventer vi at det bullish momentumet gjenopptas. $0,11-merket vil være det vanskeligste for okser å bryte gjennom.

Vi forventer at det nåværende ZIL-momentumet vil stige over det. Hvis okser ikke klarer å bryte motstanden, vil ZIL falle. Men dette vil ikke være en stor tilbaketrekning. Faktisk vil det være en beskjeden tilbaketrekking til $0,08 som fortsatt vil sette ZIL på et rekordhøyt nivå i 2022.

Hvordan spille på Zilliqa (ZIL) opptrenden

Vel, det beste spillet her vil være å kjøpe. Når det gjelder kortsiktige handelsmenn, lukk når prisen når $0,15. For langsiktige investorer vil risikoen for et større salg etter $0,15 øke. Det ville være best å se om mynten treffer det merket og deretter spore tilbaketrekkingen før du kjøper.