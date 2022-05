Audytorzy projektów kryptowalutowych muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność za inteligentne kontrakty, które kontrolują.

Dyma Budorin, dyrektor generalny firmy Hacken, uważa, że branża kryptowalutowa skorzystałaby na tym, gdyby audytorzy inteligentnych kontraktów wzięli większą odpowiedzialność za kontrolowane przez siebie kody.

Budorin uważa, że dostawcy usług bezpieczeństwa cybernetycznego z Web3 zawodzą obecnie szeroko pojętą branżę kryptowalutową. Ubolewa, że w praktykach rynkowych istnieją ogromne martwe pola, które wpływają na zachowanie inwestorów.

Dyrektor generalny Hacken stwierdził, że brak odpowiedzialności i przejrzystości w audytach przeprowadzanych przez wielu dostawców nie jest wystarczający, aby uspokoić użytkowników i szerszą społeczność kryptowalut.

W chwili obecnej audytorzy inteligentnych kontraktów nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli token lub inteligentny kontrakt, który audytowali, zostanie zhakowany z powodu błędu w kodzie. Nie jest zaskoczeniem, że większość włamań do DeFi, które miały miejsce do tej pory w tym roku, dotyczyło projektów, które były audytowane przez strony trzecie. Powiedział on:

„Brakuje testów, odpowiedzialności i przejrzystości w ocenach kryptowalut. W tej chwili najlepszą praktyką rynkową jest audyt tokena i to wszystko. Nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za klucze, kto wybija nowe tokeny, czy tokeny są odpowiednio zmostkowane i tym podobne, ponieważ nie ma żadnej przejrzystości”.

Przestrzeń zdecentralizowanych finansów (DeFi) jest jedną z najszybciej rozwijających się w ramach ekosystemu kryptowalut. Została ona jednak dotknięta licznymi projektami oszustw i hacków.

W ciągu ostatnich kilku lat projekty DeFi straciły setki milionów dolarów w wyniku włamań. Niektóre projekty zostały stworzone przez oszustów i po drodze zlikwidowane.

W chwili obecnej inwestorzy polegają na Coinmarketcap i Coingecko, aby uzyskać więcej informacji o projektach. Jednak dyrektor generalny Hacken powiedział, że te platformy są wadliwe, ponieważ projekty manipulują swoimi danymi, aby pokazać bardzo wysokie lub bardzo niskie kapitały rynkowe. Powiedział on:

„Kiedy pojawi się więcej skutecznych informacji na temat odpowiedzialności firm z branży blockchain, które emitują token, [inwestorzy] zaczną porównywać podstawy, a nie tylko szum wokół nich”.

Rynek kryptowalut spadł z rekordowego poziomu 3 bilionów dolarów, a całkowita kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie około 1,7 biliona dolarów.