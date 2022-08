To był dość burzliwy rok na rynkach kryptowalutowych do tej pory w 2022 roku, ze słowami takimi jak „zarażenie”, „spirala śmierci” i „recesja” wchodzącymi do słownictwa – daleko od środowiska, w którym był tylko wzrost w poprzednim roku.

Lipiec dostarczył jednak nieco rajdu ulgi. Inflacja nie spadła, ale przynajmniej nie wzrosła – znalazła się na tym samym poziomie co w czerwcu. W dzisiejszych czasach, kiedy złe wiadomości wydają się być nieubłagane, jest to duże zwycięstwo.

Podczas gdy inwestorzy pozostają przerażeni w obliczu kryzysu kosztów utrzymania i masowej niepewności, rynki nie przypominały krwawej łaźni z poprzednich miesięcy.

Dotyczy to oczywiście kryptowalut. Bitcoin wzrósł z nadiru blisko 17,000 USD do około 24,000 USD, podczas gdy płynność zaczęła powracać, przynajmniej trochę, również do innych obszarów rynku.

To właśnie sprawia, że Charmyn Ho, Szefowa Crypto Insights w Bybit, i jej miesięczny raport są w tym miesiącu dość intrygujące. Pracuje ona nad comiesięcznym badaniem, które ByBit publikuje w połączeniu z firmą Nansen zajmującą się analityką blockchain. W tym tygodniu dołączyła do podcastu CoinJournal, aby omówić niektóre z ustaleń raportu.

Patrząc na wiele różnych sektorów rynku, raport jest interesującą lekturą. Przygląda się przepływom on-chain Ethereum, sugerując, że kapitał nadal ucieka z rynku – wskazując, że to mile widziane odprężenie jest tylko niedźwiedzim rajdem, a nie odwróceniem trendu.

Ocenia również NFT – gdzie rzeczy faktycznie wyglądają nieco zdrowiej niż się spodziewałem. Charmyn jest również szczególnie przyciągnięta do sektora GameFi i opowiada wspaniałą historię o tym, jak zaczynała jako nauczycielka przed znalezieniem drogi do kryptowalut poprzez swoją miłość do gier, kiedy pewnego dnia natknęła się na grę o nazwie Axie Infinity.

To, i wiele więcej, zostało omówione w odcinku w tym tygodniu.

Miłego oglądania!

Link do Spotify tutaj.