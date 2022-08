Wywiad z dr Johnem McAlane z Bournemouth University

To Q&A jest pełnym wywiadem z dr Johnem McAlane. Aby uzyskać nasze szczegółowe omówienie uzależnienia od handlu kryptowalutami, przy udziale pełnego panelu ekspertów, zapoznaj się z tym artykułem.

Poniżej znajduje się wywiad z dr Johnem McAlaney – dyplomowanym psychologiem, naukowcem i profesorem psychologii na Uniwersytecie Bournemouth. Jest to pełna transkrypcja naszego wywiadu, którego cytaty zostały opublikowane w naszym głównym artykule na ten temat.

CoinJournal (CJ): Czy uważasz, że istnieją podobieństwa między uzależnieniem od handlu kryptowalutami a uzależnieniem od hazardu? Jeśli tak, to czy mógłby Pan wymienić te najbardziej godne uwagi?

Zarówno kryptowaluty, jak i hazard dzielą pewien stopień ryzyka. Jest to coś, co ludzie mogą uznać za ekscytujące i może ich wciągnąć w to zachowanie. Ponadto, zarówno hazard, jak i kryptowaluty mogą wiązać się z pewnymi umiejętnościami, a to z kolei może prowadzić do zysków.

Na przykład wykwalifikowany, profesjonalny gracz w pokera może zarobić na pokerze tyle pieniędzy, że staje się on głównym źródłem ich dochodów. Podobnie ktoś, kto ma wiedzę na temat kryptowalut, może być w stanie utrzymać się z handlu – ale w obu przypadkach jest to tylko mniejszość osób, które odnoszą sukces.

CJ: Twoim zdaniem, co sprawia, że czynności takie jak trading są tak uzależniające?

Jako ludzie ewoluowaliśmy, aby być motywowani przez nagrody. Jest to jeden ze sposobów, w jaki uczymy się funkcjonować w społeczeństwie. Jest to również jeden z powodów istnienia uzależnień behawioralnych – robimy coś i otrzymujemy za to nagrodę w jakiś sposób, co motywuje nas do zrobienia tego ponownie. Jesteśmy również napędzani do bycia ciekawymi i podejmowania ryzyka. Pomaga nam to w eksploracji świata społecznego. Trading łączy oba te procesy.

CJ: Jakie są Twoje przemyślenia na temat influencerów, którzy w zamian za opłatę od założycieli promują niejasne kryptowaluty swoim zwolennikom z niewielką wiedzą o tym, jak to działa – czy uważasz, że jest to problematyczne?

Wszyscy jesteśmy istotami społecznymi, choć często nie doceniamy tego, jak bardzo jesteśmy pod wpływem osób z naszego otoczenia. Jest tak szczególnie w wielu kulturach, gdzie jesteśmy dumni z bycia jednostkami. Mamy również tendencję do zakładania, że inni wiedzą więcej niż my, jeśli ci inni zachowują się w sposób pewny siebie i pełen wiedzy.

Oznacza to, że ludzie mogą zwracać uwagę na influencerów na podstawie tego, jak się prezentują, zamiast opierać swoją ocenę na tym, ile dany influencer obiektywnie wie o handlu.

CJ: Czy Twoim zdaniem codzienna zmienność cen kryptowalut wpłynie na zdrowie psychiczne, ponieważ ludzie widzą, jak ich inwestycje idą w górę i w dół tak znacząco każdego dnia?

Chociaż pewien stopień ryzyka może być przyjemny, lubimy również mieć pewną spójność w naszym życiu – w innych możemy poradzić sobie z pewnym stopniem nieprzewidywalności, ale tylko do przewidywalnego poziomu. Ciągłe przechodzenie przez okresy zmienności i niepewności może powodować u jednostek uczucie niepokoju, co może mieć wpływ na ich zdrowie psychiczne.

CJ: Badania nad uzależnieniem od handlu kryptowalutami są wciąż ograniczone, czy uważasz, że w przyszłości zapotrzebowanie na nie będzie rosło?

Jest to bardzo prawdopodobne. Handel kryptowalutami jest nowym zachowaniem, a nowe zachowania zawsze przykuwają uwagę badaczy. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek sugestie, że dane zachowanie jest takim, które może wyrządzić szkodę albo jednostce albo innym.

CJ: Czy uważasz, że branża kryptowalut powinna robić więcej, aby promować bezpieczne inwestowanie i zajmować się problemem uzależnień?

W innych branżach, takich jak branża hazardowa czy branża alkoholowa, oczekuje się, że firmy będą angażować się w to, co nazywa się społeczną odpowiedzialnością biznesu, w ramach której promują bezpieczne korzystanie ze swoich produktów, aczkolwiek często toczą się debaty na temat tego, czy te branże robią tyle, ile mogłyby. Jest to czasami wzmacniane poprzez ustawodawstwo.

Przemysł kryptowalutowy potencjalnie ma w tym przewagę, ponieważ teoretycznie łatwiej jest śledzić zachowanie online niż zachowanie offline, takie jak używanie alkoholu. Oznacza to, że istnieje potencjał do szybszej identyfikacji osób, które doświadczają problemów, a także do dostarczania spersonalizowanego wsparcia.

Wymaga to jednak skoordynowanych wysiłków ze strony branży. Jeśli osoba z uzależnieniem uważa, że jedna firma kryptowalutowa ogranicza jej działania, wówczas może udać się do innej firmy.

CJ: Konwencjonalny hazard jest na wielu terytoriach ograniczony do konsumentów powyżej 18 roku życia. Czy uważasz, że w przypadku kryptowalut powinna obowiązywać podobna zasada, aby chronić młodsze, bardziej podatne na wrażenia umysły przed potencjalnym uzależnieniem?

Tak, uważam, że handel powinien być ograniczony do osób powyżej 18 roku życia. Musimy jednak przyznać, że jest to niezwykle trudne do uregulowania. Powiedziałbym również, że typ osoby, która zaczyna interesować się kryptowalutami to dość często typ osoby, która rozumie i wie jak obejść systemy komputerowe.

CJ: Jeśli mogę cię naciskać na odpowiedź tak lub nie, to czy wierzysz, że świat byłby szczęśliwszym miejscem bez hazardu?

Nie wierzę w to. Większość ludzi uprawiających hazard robi to w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i przyjemny Ci, którzy uzależniają się od hazardu często doświadczają w swoim życiu problemów, które leżą u podstaw ich uzależnienia. Gdyby to nie był hazard, ich uzależnienie prawdopodobnie dotyczyłoby czegoś innego.

CJ: Podobnie jak w powyższym pytaniu, czy świat byłby lepszym miejscem bez inwestowania w kryptowaluty?

Wątpię. Kryptowaluty powstały w wyniku poszukiwania przez jednostki nowych sposobów realizacji transakcji finansowych. Ta ciekawość, jak działają systemy i jak można je zmienić, jest podstawowym aspektem tego, czym jest bycie człowiekiem. Świat byłby bardzo nudny, gdyby ludzie zawsze akceptowali status quo.

CJ: Jakiej rady możesz udzielić osobom zainteresowanym handlem kryptowalutami, które mogą być predysponowane do uzależnień związanych z hazardem?

Każdy, kto jest świadomy, że może mieć problem z hazardem, prawdopodobnie już wie, że powinien unikać działalności takiej jak handel kryptowalutami. Jeśli jednak zdecydują się zaangażować, powinni uważać na własne zachowania i myśli, i zwracać uwagę na czerwone flagi, takie jak gonienie za stratami, kłamanie na temat swojego zachowania innym, doświadczanie poczucia winy lub wyrzutów sumienia z powodu swoich działań.