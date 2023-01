Ceny kryptomien vzrástli prostredníctvom najsilnejšieho rastu za posledných 9 mesiacov, ale prečo?

Kľúčové informácie

Bitcoin je späť v 20-tych rokoch, Ethereum prekonalo 1 500 dolárov a altcoiny poháňajú sever, čo je najväčšia krypto-rally za 9 mesiacov

Optimizmus, že Federálny rezervný systém ukončí politiku vysokých úrokov skôr, ako sa očakávalo, po chladnejších údajoch o inflácii

Ďalším veľkým dňom pre krypto trhy je 1. február, kedy Fed rozhodne o najnovšej politike úrokových sadzieb

Solana od začiatku roka vzrástol o 130 % a vedie medzi altcoinmi

Dokonca aj mémy stúpajú, dogecoin a Shiba Inu opäť robia pohyby

Niektorí analytici sa obávajú, že trh je predčasný v cenotvorbe v skoršom než očakávanom pivote Fedu

Trhy s kryptomenami ponúkajú poriadnu dávku nostalgie na začiatku roka, ktorý je najsilnejším rastom za posledných 9 mesiacov.

Bitcoin sa obchoduje blízko 21 000 USD, Ethereum je na úrovni 1 500 USD a altcoiny tiež agresívne stúpajú.

Urobil som snímku trhu v tento deň minulý týždeň, keď trhy odskočili na začiatok nového roka. O týždeň neskôr je smer rovnaký – ale rally sa posunula o niečo vyššie. Nižšie uvedený graf predstavuje návratnosť cien kryptomien na začiatku roka, more pohybov nahor:

Čo spôsobuje rast cien?

Za posledný rok možno pandémiu nahradila inflácia ako najšpinavšie slovo v našom slovníku. Je to však z dobrého dôvodu, pretože svet zachvátila inflačná kríza, akú sme nezažili od 70. rokov minulého storočia.

V posledných týždňoch však na trh preniklo len trochu optimizmu, že inflácia dosiahla svoj vrchol. To viedlo k tomu, že investori stavili na to, že Federálny rezervný systém ustúpi od zvyšovania úrokových sadzieb skôr, ako sa pôvodne očakávalo. A trhy robia niečo, na čo väčšina ľudí zabudla, že môžu – išli hore.

Trh vo všeobecnosti vzrástol. Index S&P 500 sa blíži k 5 %. Ceny kryptomien môžu vrhnúť sviečku o 5 % v priebehu niekoľkých minút, ale akciový trh je zjavne menej volatilný a 5 % predstavuje silný pohyb – v roku 2022, ktorý bol veľmi volatilný, došlo len k štyrom prípadom, keď trh vzrástol o toľko za týždeň.

Kľúčom pre krypto trhy sú úrokové sadzby. Altcoiny sa obchodujú ako pákové stávky na bitcoiny a bitcoiny sa za posledný rok obchodujú ako pákové stávky na S&P 500. Odkedy sa úrokové sadzby v apríli 2022 začali zvyšovať, cena bitcoinu voľne padá .

Aj keď sa vyskytli výkyvy zo samotného krypto trhu (špirála smrti LUNA, pád Celzia a ohromujúci debakel FTX ), kľúčovou premennou je nepochybne prísna menová politika potláčajúca hodnotu všetkých rizikových aktív. Bitcoinu nebude umožnené rásť, kým sa Fed neotočí, a minulý týždeň sme boli svedkami toho, že investori sa posunuli smerom k postoju, ktorý očakáva, že pivot bude skôr ako predtým.

Bude to pokračovať?

Ďalším kľúčovým dátumom je 1. február, kedy sa Federálny rezervný systém stretne, aby rozhodol o najnovšej politike úrokových sadzieb. Tieto stretnutia FOMC spolu s mesačnou správou CPI boli kľúčovými motormi na trhoch za posledný rok.

Pred piatimi dňami som písal o tom, ako dosiahneme volatilitu na konci týždňa, keď sme narazili na správu CPI. Táto správa prišla podľa očakávania, ale odrážala ďalší mesiac klesajúcej inflácie, ktorá, ako už bolo opísané, poháňala trhy nahor.

Nárast cien je však trochu prekvapivý, keď vezmeme do úvahy slová, ktoré doteraz zazneli z úst predsedu Fedu Jeroma Powella. Bol pevne presvedčený o tom, že pivot nepríde, a dokonca sa uchýlil k predčasne vnímanému predpokladu trhu, že menová politika sa opäť uvoľní.

Za posledný rok bolo na trhu skutočne veľa falošných štartov, pričom investori opakovane vsádzali, že Fed blufuje nad rozsahom a rýchlosťou, s akou sa bude zvyšovať úroková sadzba. To je jeden z dôvodov, prečo bol následný pohyb nadol taký prudký.

V skutočnosti nižšie uvedená tabuľka vykresľuje obraz lepšie ako tisíc slov:

Altcoiny robia väčšie pohyby

Ako sme opakovane videli v histórii kryptomien, vyššie beta altcoiny tlačia zisky výrazne vyššie ako bitcoiny. Samozrejme, pochádza to z nižšej základne – nevýhodou vyššej beta verzie je, že keď sú časy ťažké, bolesť je oveľa silnejšia a altcoiny to určite zažili počas tejto kryptozimy.

Na čele ziskov stojí Solana, vrstva 1, ktorá má za sebou búrlivý rok aj podľa krypto štandardov. Pred dvoma týždňami som o tom napísal hlboký ponor, ale minca sa prepadla z jedného bodu, keď držala tretie miesto za Ethereom a Bitcoinom, až sa sotva udržala v top 20.

Kombinácia opakovaných výpadkov, špičkových projektov, ktoré odchádzajú do konkurenčných blockchainov a úzke prepojenie s hanebným Samom Bankmanom-Friedom, to všetko prispelo k tomu, že Solana sa oholil o 97 % zo svojho historického maxima 260 dolárov, pričom ku koncu roka 2022 sa obchodoval za 7,70 dolárov.

Ale v typických krypto štandardoch, obrat sentimentu na čele s úplne nevysvetliteľným meme coinom BONK pomohol zvýšiť mincu, ktorá sa teraz obchoduje za 23,40 USD, pričom za posledné dva týždne sa viac ako zdvojnásobila.

Meme mince sa tešia z celoplošných ziskov. Toto by za normálnych okolností bola časť, kde by som sa pokúsil zadať nejakú analýzu o tom, prečo, ale už vieme, že neexistuje žiadny skutočný vzor pre šialenstvo s meme coinmi, takže namiesto toho jednoducho uvediem výnosy. Shiba Inu vzrástol o 29 %, zatiaľ čo otec všetkých, Dogecoin, pridal 20 % a teraz sa obchoduje s trhovou kapitalizáciou 11,2 miliardy dolárov.

Čo bude ďalej?

Investori sa zatiaľ tešia zo ziskov, pretože sa jednoducho snažili prežiť počas celého roku 2022. Ale keď sa pozrieme na trh, zatiaľ čo ceny stúpli, volatilita zostáva nízka a objemy sú stále ďaleko za tým, čo boli počas pandémie.

Trh je od implózie FTX netypicky pokojný a toto je prvý skutočný krok akéhokoľvek významu. Zatiaľ čo optimizmus je zrejmý, investori zostávajú do istej miery opatrní a ceny sú od tohto obdobia minulého roka stále extrémne potlačené.

Pokles o 75 % nasledovaný 20 % rally stále predstavuje pokles o 70 %. Takže zatiaľ čo zelené sviečky sú dnes ráno pre obchodníkov pekné – a už dávno po splatnosti – rozsah škôd na kryptomenách je tu stále vážny. Inštitucionálne prijatie bolo pravdepodobne tvrdo narušené nespočetnými škandálmi, stále existuje potenciál, že do siete nákazy FTX spadne viac domino a makro/inflácia zostáva veľmi neistá.

Posledné dva týždne predstavujú niekoľko veľmi potrebných pozitívnych správ nielen pre krypto, ale aj pre ekonomiku ako celok. Investori to oslavujú rastúcimi grafmi, no stále sú to neisté časy s mnohými zvratmi a zákrutami pred sebou.