Coinbase afslutter drift i Japan, men hvorfor stiger aktiekursen stadig med 50% om to uger?

Vigtigste konklusioner

Coinbase standser alle sine aktiviteter i Japan under henvisning til “markedsforhold”

I sidste uge afskedigede børsen 20% af sin arbejdsstyrke, hvilket sket efter den allerede havde skåret 18% af medarbejderne fra i juni sidste år

Aktiekursen er steget næsten 50% i forhold til året midt i kryptovaluta rallyet, men befinder sig stadig 85% fra dens tidligere højdepunkt

Problemerne er rigelige i virksomheden, og CEO Armstrong har endda solgt 2% af hans ejerandel i oktober

Coinbase har befundet sig i en verden af smerte på det seneste nylig.

I sidste uge meddelte børsen, at den ville afskedige 20% af sin arbejdsstyrke efter at have gjort det samme med 18% tilbage i juni sidste år. Jeg skrev en artikel, der analyserede, hvad dette betød for virksomheden, som handlede til en markedsværdi på under $10 milliarder, hvilket er 90% lavere end den pris, som den blev børsnoteret til i april 2021.

Dette skete efter at CEO Brian Armstrong dumpede 2% af hans ejerandel i virksomheden tilbage i oktober, hvorefter jeg skrev et dybt dyk, hvor jeg analyserede, hvad alt dette betød for en virksomhed, der er blevet betragtet som bannerføreren til at bringe kryptovalutaerne ind i mainstreamen én gang for alle, efter dens højprofilerede børsnotering på Nasdaq.

Men i dag kom der dog flere dårlige nyheder. Børsen meddelte, at den vil standse alle aktiviteter i Japan under henvisning til “markedsforhold”.

Coinbase aktiekurs på vej op

På trods af angrebet af dårlige nyheder har Coinbases aktiekurs været en stor vinder i de første uger af 2023, og kan melde om en stigning på 48% på blot 18 dage.

Dette sker midt i det største kryptovaluta rally i 9 måneder, som har set priserne stige over hele linjen. Selvom tilbagegangen i Coinbases aktiekurs er gode nyheder for investorerne, så opsummerer det dog ironisk nok lige præcis, hvad problemet er – Coinbases korrelation til kryptovaluta markedet.

Der er få ting, der er mere ustabile end krypto, så det er ikke gode nyheder at være bundet til dens prisbevægelser. Men Coinbases præstationer er afhængig af kryptovaluta markedet, fordi i takt med at prisen falder, så falder transaktionsvolumen og interessen for området også, og i forlængelse heraf dermed også Coinbase.

Under pandemien var dette fantastisk. Valutaprinteren var tændt på maksimal strømstyrke, renterne var lave, og detailinvestorerne var alle ombord på FOMO-toget bevæbnet med en sund nysgerrighed om krypto og en fed stimuluscheck til at bakke dette op med.

Men med det skiftende makromiljø er kryptovaluta branchen været frit faldende fra $3 billioner til $800 milliarder før denne seneste stigning sendte den tilbage over $1 billion.

Hvorfor ophører de japanske operationer?

På trods af den behagelige stigning i de sidste par uger, så fortæller det større perspektiv dig, at Coinbase har mistet 85% af sin værdi siden dens børsnotering med to fyringsrunder, en administrerende direktør der sælger 2% af hans aktier i oktober og nu den stoppede drift i Japan.

Alle japanske Coinbase kunder har indtil den 16. februar til at hæve deres beholdninger fra platformen. Hvis de ikke gør dette, så vil de resterende aktiver blive konverteret til japanske yen. Coinbase havde arbejdet hårdt under den foregående kryptovinter i forbindelse med at ekspandere til det japanske marked, så den bratte afgang fra selvsamme marked er bestemt en skam.

Men Coinbase er ikke den eneste børs, der foretager dette træk, idet rivalen Kraken også annoncerede, at de ville stoppe deres japanske operationer i sidste måned. Ligesom Coinbase havde Kraken skåret en stor del af sin arbejdsstyrke fra, og i denne forbindelse afskediget 30% af deres medarbejderne efter FTX-kollapset rystede markedet. Coinbases ekstreme korrelation med kryptovaluta markedet er en situation, som alle børser i hele branchen står overfor.

Coinbase Q3 resultater afslørede, at transaktionsvolumen faldt med 44% i forhold til Q2. Faldet i volumen og interesse er i sidste ende det, der har forårsaget den styrtdykkende aktiekurs, afskedigelserne og nu ophøret af japanske operationer, hvor der ikke skal mere til en et kig på Google Trends for at se omfanget af faldet i offentlighedens opmærksomhed i forhold til børsen.

Når det kommer til $COIN-investorerne, så kun de kun håbe på, at de seneste par uger med blødere makrotal og en kryptovaluta tilbagevenden er et varsel om bedre tider – ellers vil dette aktiekurs rally desværre blive kortvarigt.