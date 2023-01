Er Solana død? Topprojekter flygter fra blockchainen

Vigtigste konklusioner

Solana har mistet 95% af sin værdi og er faldet fra $54,5 milliarder til $4,4 milliarder.

Dens tilknytning til Sam Bankman-Fried har forårsaget yderligere negative prisbevægelser

Topprojekter er flygtet fra blockchainen i år over bekymringen om den langsigtede fremtid for Solana

For kryptovaluta investorerne var året 2022 et år, som de helst vil glemme.

Men selv blandt al smerten er fans af Solana blevet såret mere end de fleste. I begyndelsen af 2022 var Solana den femtestørste kryptovaluta i verden med en markedsværdi på $54,5 milliarder. I dag er den sekstende i rækken efter at have mistet over 95% fra sit højeste, og er nu $4,4 milliarder dollars værd.

Hvad er der sket Solana?

For det første det åbenlyse. Makroklimaet er vendt umådeligt i løbet af det sidste år. Efter et årti med renter på kælderniveau og en fritflydende pengeprinter, så slukkede Federal Reserve for strømmen.

Og netop sådan står man for første gang i kryptovalutaernes korte historie overfor et bjørnemarked i den bredere økonomi. Under det eksplosive tyreløb i det foregående årti fik alt med en puls et svimlende afkast. Men nu er festen slut.

Når dette så er sagt, så viser det at plotte Solana mod Bitcoin, hvor stærk underpræstationen har været.

Solanas afbrydelser er et kæmpe problem

Det første problem er de uophørlige afbrydelser. Jeg skrev i juni om, hvordan Solana minder mig om mine defekte hovedtelefoner. Du ved, fantastiske når de virker, men da jeg er tvunget til at blive ved med at dreje hovedtelefonerne, afbryde og tilslutte igen, for at kunne lytte til musik, så er de ikke meget værd for mig.

Solana er ligesom de selvsamme hovedtelefoner. Dette reflekterede sig i dens markedsledende TPS og billige gasgebyrer i et stykke tid, hvor den positionerede sig selv som en “ETH-dræber”, og nød godt af en strøm af interesse og høje afkast under pandemien som følge af dette.

Selvfølgelig, som jeg sagde ovenfor, så var dette i en periode med udvidelse af alle risikoaktiver, og due den rettidige omhu indenfor kryptovaluta altcoin-rummet var ikke præcis så granuleret, som den nok burde have været. Der var – og er – alvorlige problemer under Solanas motorhjelm, idet udfaldene er fortsat finder sted i et ubønhørligt tempo.

Fortæl mig det her – hvor nyttig er en blockchain egentlig, hvis den ofte bryder ned?

Tilbage i den ovennævnte artikel fra juni skrev jeg, at “Jeg er ved at være lidt træt af at bruge ordene ‘potentielt’, ‘kunne’ og ‘måske’, når det kommer til at diskutere Solana”. Siden da har Solana styrtdykket yderligere i pris med 70%, og markedet ser ud til at have opgivet håbet om, at Solana igen vil opnå relevans.

Fremkomsten af Layer 2s truer også Solanas kerneforudsætning og angriber dens kernebrug. Layer 2s fungerer nemlig, hvilket er et simpelt udsagn, som Solana simpelthen ikke kan argumentere imod lige nu.

Sam Bankman-Fried

Suk. Det har været svært i løbet af den sidste måned at tale om noget som helst kryptovaluta relateret og ikke nævne den gyldne-ridder, der blev ærkeskurk, som er Sam Bankman-Fried. Men desværre har hans bortgang haft alvorlige konsekvenser for Solana.

Den vanærede grundlægger af FTX var en solid tidlig støtte til Solana, og tokenet dukkede endda op på FTX’s meget omtalte balance, da det desperat søgte investorer i sidste øjeblik. Faktisk var Bankman-Fried Solanas største fortaler.

https://twitter.com/SBF_FTX/status/1347964322459262977

Kritikere hævder nu, at SOLs vertikale stigning under pandemien delvist var forårsaget af Bankman-Frieds indgreb. Fordelingen af SOL-tokens var også berygtet for at være VC-tunge, hvilket betyder, at hval wallets sandsynligvis har været i stand til at påvirke prisen betydeligt mere end andre kryptovalutaer

I de næsten to måneder siden FTX’s implosion har Solana kæmpet betydeligt mere end de andre kryptovalutaer.

Investorerne er bange for, at noget af Bankman-Frieds støtte til SOL kom via svigagtig aktivitet, givet afsløringerne omkring, hvad der skete bag lukkede døre hos FTX. Caroline Ellison, der er Alameda CEO og en af de nære fortrolige til Bankman-Fried, har udtalt til SEC, at Bankman-Fired bevidst manipulerede FTT-tokenet. Set i denne sammenhæng, hvem siger så ikke, at han ikke gjorde det samme med SOL?

Uanset hvad, så har den blotte tilknytning til svindleren været nok til at knække Solanas udsigter.

Projekter og kapital forlader Solana

Ser man på DeFi, så er den samlede fastlåste værdi (TVL) på Solana blockchain nu $217 millioner i sammenligning med over $10 milliarder i slutningen af 2021.

Måske endnu mere bekymrende er migrationen af projekter fra Solana til de rivaliserende blockchains. De fremtrædende NFT-kollektioner DeGods og y00ts annoncerede i sidste uge, at de vil migrere til henholdsvis Ethereum og Polygon – et hammerslag for Solanas fans.

“Der er et argument at fremføre for, at (DeGods) har sat et loft over Solana,” sagde DeGods projektleder og y00ts skaber, Rohun Vora, i en Twitter Spaces. ”Det er svært at acceptere, men det har været svært at vokse i den hastighed, som vi gerne vil vokse. Hvis Ethereum er der, vi skal hen for at fortsætte med at vokse, så er det det vi skal gøre.”

Solanas skred har været så skarpt, at selv dens formodede største rival, Ethereum-skaberen Vitalik Buterin, vadede ind for at sige nogle venlige ord. Det siger meget om SOLs fald, da det er svært overhovedet at kalde den en rival af Ethereum længere, da den nu ikke engang er i top 10 af blockchains med hensyn til TVL.

https://twitter.com/VitalikButerin/status/1608591727316684804

Kan Solana komme sig?

Spørgsmålet er nu, om alle disse problemer er dødbringende. Kan SOL vende tilbage? Nå, spørgsmålet her er todelt. Som Vitalik siger, så “er de forfærdelige opportunistiske pengefolk blevet vasket ud”. Dette, selvom det skader SOL betydeligt som tidligere diskuteret, peger dog på et kortsigtet problem.

På den anden side er der utallige problemer, der går forud for Bankman-Fried-sagaen, det stadig er problemer. Solanas markedsledende TPS og billige gebyrer er fantastiske, men de kommer med en afvejning mod sikkerhed og stabilitet, noget som brugerne har følt meget i løbet af det sidste år i forbindelse med de meget omtalte problemer.

Personligt synes jeg, at Solana har en meget svær vej foran sig. For hele altcoin-området er tidevandet gået tilbage, og det er nu tydeligt, hvor meget disse projekter blev værdsat baseret på nulrenter og pandemiens FOMO-vanvid. Med en stadig høj inflation, et skrøbeligt geopolitisk klima og mange flere negative variabler og usikkerhed, så vil makroklimaet ikke ændre sig i den nærmeste fremtid.

Dette gør enhver altcoin til en risikabel indsats. Men især for Solana, som oven i købet kæmper en ekstra kamp med nogle af dens største projekter, der forlader den, idet dens berømte bagmand er en bedrager, der muligvis manipulerer prisen, såvel som en bølge af negative følelser, så ser tingene særligt bekymrende ud.

Jeg håber, at udviklerne fortsætter med at arbejde, og at det underliggende potentiale til sidst bliver leveret. Men i dette klima er katalysatorerne til en prisstigning på samme niveau, hvor de var, simpelthen ikke til stede lige nu.