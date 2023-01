Viktige takeaways

Rettsdokumenter anklager Bahamas-tjenestemenn for å ha bedt Bankman-Fired om å prege nye tokens og overføre dem til tjenestemenn

Securities Commission of the Bahamas (SCB) har også slått tilbake mot påstander om at tokens under dens kontroll ble stjålet

Det er vanskelig å vite hvilke påstander som er sanne, men alle som er eksternt koblet til FTX kommer dårlig ut av dette spetakkelet – og det inkluderer Bahamas-regulatoren

Det har dukket opp mange oppsiktsvekkende avsløringer de siste par månedene etter FTXs spektakulære kollaps . Men noe av det mest lumske, i det minste for meg, var at Bahamas-regjeringen samarbeidet med Bankman-Fried for å lage en ny token i kjølvannet av børsens kollaps.

Advokater anklager Bahamas-tjenestemenn for å forsøke å prege nye tokens

Advokater for FTX sa i en rettssak i desember at Bahamas myndighetspersoner ba Bankman-Fried om å prege nye digitale eiendeler verdt «hundrevis av millioner av dollar», mens de ba om at den vanærede administrerende direktøren skulle overføre de nye symbolene til kontroll av myndighetspersoner.

Rapporten, publisert av Bloomberg , skisserer også at Bahamas-tjenestemenn jobbet for å prøve å hjelpe Bankman-Fried med å gjenvinne tilgang til viktige datasystemer på FTX-plattformen. Tjenestemennene var «ansvarlige for å dirigere uautorisert tilgang» til systemene for å ta kontroll over noen av de digitale eiendelene som var på FTX-plattformen.

Dette var spesielt bekymringsfullt ettersom penger tydeligvis beveget seg på blokkjeden etter FTXs kollaps. Et rapportert «hack» førte til at 477 millioner dollar i krypto ble flyttet i dagene etter konkursmeldingen, og hackeren så etter å bygge bro mellom midlene til ulike enheter og valutaer.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets. — FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

Hvorvidt dette har noen sammenheng med historien angående Bahamas press på Bankman-Fried er rene spekulasjoner, og for å være tydelig, tyder ingen bevis på at myndighetene har noe med det å gjøre.

Bahaman-regulatoren ga i dag ut en uttalelse som slår tilbake mot de nevnte kommentarene fra John Ray III, representanten for USA-baserte FTX-debitorer. Uttalelsen sa at det «nok en gang må korrigeres vesentlig feilinformasjon gjort av Mr. John J. Ray III … i både pressen og rettsdokumenter».

Uttalelsen skisserte at Rays rettsdokumenter, som var «under ed», var «uten bevis», og slo sterkt tilbake mot påstanden om at tjenestemenn hadde beordret Bankman-Fried til å prege nye tokens, i tillegg til å instruere «ansatte (av FTX) til å mynte 300 millioner dollar i nye FTT- tokens”. Den fortsatte med å bestride påstanden om at digitale eiendeler under kontroll av Securities Commission of the Bahamas (SCB) ble «stjålet».

Hva skjedde egentlig?

Det er umulig å vite hva som egentlig har skjedd her. Men det som er åpenbart er at hele denne sagaen fortsetter å bli mer elendig og pinlig for kryptovaluta som helhet hver dag, og alle som er eksternt koblet til FTX framstår i dårligere og dårligere lys ettersom tiden går.

Det har åpenbart vært en massiv svikt med hensyn til regulering på Bahamas, og SCB blir rettmessig presset som et resultat. Hvorvidt noen av de andre påstandene holder vann, har vi ikke bevis på, men jeg er sikker på at tiden vil vise dette.

Med over én million kreditorer, 8 milliarder dollar i manglende klientmidler og mange ødelagte liv, er tristheten og alvoret i FTX-situasjonen vanskelig å overvurdere. Nå er det på tide å rydde opp i rotet og prøve å finne ut hvem som har feilet utover Bankman-Fried, for det er mer enn nok skyld å dele ut.