Påtalemyndighetene i justisdepartementet er splittet om det er nok bevis til å ta ut straffeanklager mot Binance-sjef Changpeng Zhao

Binances posisjon i bransjen er så dominerende at enhver historie om dem nå er en stor sak

Uavhengig av anklagene, tilfredsstiller ikke Binances reserver kravene til åpenhet

Crypto må endre hele sitt etos, ettersom kunder for øyeblikket bare må håpe at alt er i orden

Nå skjer det igjen. I følge en Reuters- rapport er påtalemyndighetene ved justisdepartementet delt i forhold til de neste stegene når det gjelder å sette i gang en eventuell Binance- etterforskning.

Børsen har vært under etterforskning siden 2018 for angivelig unnlatelse av å overholde lover og sanksjoner mot hvitvasking av penger.

Rapporten hevder at noen av de føderale påtalemyndighetene ønsker å gå aggressivt videre mot børsen. De mener de har nok bevis til å kunne straffeanklage individuelle ledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ).

Binance slår tilbake

Binance kritiserte rapporten, til ingens store overraskelse.

«Reuters tar feil igjen. Nå angriper de vårt utrolige rettshåndhevelsesteam», tvitret det ut.

Så, er dette den siste stormen i kryptoland? Er Binance i trøbbel?

Gitt kaoset i rommet rundt andre aktører (vi trenger ikke å nevne noen navn, jeg er lei av å snakke om visse personer) er det lett å kunne tro det. Men dette er ikke det.

Dette har vært en langvarig etterforskning, som startet i 2018. Binances strid med regulatorer er ingen hemmelighet. Brian Brooks, den tidligere administrerende direktøren i det amerikanske datterselskapet Binance.US, trakk seg bare tre måneder inn i jobben da regulatorer kom på banen.

CZ sa den gang at Binance «kommer til å bli en fullstendig regulert finansinstitusjon fremover» og at han vil være «veldig åpen» for å trekke seg hvis en erstatter administrerende direktør med mer regulatorisk erfaring ble funnet.

Dette er derfor ikke en helt uventet utvikling, med publikum godt klar over at dette var en pågående etterforskning.

Mer av det samme for krypto

Men selv om dette ikke er en alarmklokkesituasjon, oppsummerer det store problemer i kryptoindustrien. Ingen vet egentlig hva de skal gjøre med denne undersøkelsen, og det er liksom poenget – Binance er langt fra gjennomsiktig, noe som ikke er sunt for bransjen for øvrig.

Crypto er nå også på et punkt hvor CZ og Binance er svært viktige for verdensrommet. Et feiltrinn fra børsen kan være dødelig. Dens betydning har aldri vært mer tydelig enn ved å se på fondet på 1 milliard dollar opprettet av CZ for å støtte aktører som sliter i bransjen (i et trekk som minner skummelt om Sam Bankman-Frieds fremføring som «utlåner til siste utvei» i et tidligere liv , forresten).

Det gir perfekt mening at regulatorer kommer for den tidligere «hovedkvarterløse» børsen (som forresten fortsatt ikke ser ut til å ha et formelt hovedkvarter), gitt både denne dominansen av markedet og mangelen på åpenhet.

Coinbase og Binance er de to siste aktørene, men den ene er mer gjennomsiktig enn den andre

Binance, sammen med Coinbase, er nå sannsynligvis de viktigste firmaene i hele kryptoindustrien. Men de er veldig forskjellige. Coinbase er offentlig børsnotert og på et helt annet nivå når det gjelder åpenhet. De nødvendige avsløringene og andre bøyler som offentlige selskaper må gå gjennom kan være tyngende, men de gir ro i sinnet for kundene.

Binance, på den annen side, har vært utenfor loven gjennom sine svært vellykkede få år med eksistens. Ikke det at dette er en kritikk av dem – industrien sprang bokstavelig talt ut fra ingenting, med helt fravær av regulering. Det var umulig å gjøre noe annet tidligere.

Men kryptoindustrien har vokst, og Binance fremstår fortsatt som et fullstendig mysterium når det kommer til økonomien. Dette til tross for flere påstander om det motsatte.

Deres bevis på reserver var i stor grad ment å løse dette åpenhetsproblemet. Prosessen deres er imidlertid langt fra tilfredsstillende. Jeg brukte noen timer i helgen på å prøve å forstå det, og kom mer forvirret ut enn da jeg gikk inn.

Jesse Powell, administrerende direktør i Kraken, har vært merkbart kritisk til dette, og jeg mener han trekker frem gode poeng.

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️ 1. "interchangeable" assets

2. negative balances included

3. no signing

4. aggregation by "class" https://t.co/FGQ3Mn9kyo — Jesse Powell (@jespow) December 10, 2022

For rettferdighetens skyld har CZ sagt at han vil forbedre dette, og det er fortsatt tidlig. Men informasjonen som har blitt publisert så langt avslører nesten ingenting om den indre funksjonen, eller den økonomiske helsen, til Binance.

Krypto ved et vendepunkt

CZ er nå den viktigste mannen innen krypto, gitt Binances monstrøse dominans av markedet.

Disse historiene som fortsetter gjør ingenting annet enn å dra kryptos rykte gjennom gjørmen, som er det største problemet akkurat nå. Institusjoner, mainstream media og ikke-krypto-innfødte vil se disse historiene og himle med øynene. Mange vil være redde for å komme i nærheten av denne industrien akkurat nå.

Etter mitt syn ville det vært hyggelig å se Binance gjøre en god innsats for å etablere ekte åpenhet. Jeg tror deres innsats så langt har vært veldig under pari, og bare fordi de kommer gunstig ut sammenlignet med noen av de dårlige aktørene i rommet betyr ikke det at de gjør det bra i denne sammenhengen.

Gitt kaoset i bransjen hele dette året, og spesielt nylig med FTX, er Binance forpliktet til å holde seg til en høyere standard, enten det er fortjent eller ikke. Hendelser som nedenfor – selv om de sannsynligvis er helt legitime – er bekymringsfulle for industrien på grunn av hva de kan bety.

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022

Etosen til krypto er å aldri stole på, men å verifisere. Og likevel er vi alle avhengige av tweets fra en samling administrerende direktører for å forsikre oss om at midler er OK (og noen ganger – bare noen ganger – har visse personer vært kjent for å «bøye» denne sannheten).

CZ har vært veldig kritisk til andre aktører i rommet den siste tiden. Personlig vil jeg heller at han skiller seg fra det rotet og fokuserer på å få Binance til et sted hvor det er så gjennomsiktig som mulig.

Fordi det gir perfekt mening at regulatorer kommer etter disse sentraliserte kryptoaktørene. Det er akkurat det de burde gjøre, inntil vi får litt mer åpenhet.

Men inntil den dagen kommer, må folk bare «håpe» at Binance handler i god tro og har tingene i orden, for å unngå tvil.

Og jeg som tenkte at hovedfordelene med krypto var at du ikke bare måtte stole blindt på sentraliserte finansinstitusjoner for å gjøre det rette…