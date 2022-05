Milliardærinvestor Warren Buffet er en av de største Bitcoin-kritikerne, og han angrep kryptovalutaen igjen under en nylig tale.

Berkshire Hathaway-sjef Warren Buffet angrep Bitcoin på sitt årlige aksjonærmøte. Ifølge Buffet gjør ikke Bitcoin noe, og han ville ikke kjøpe den selv om den ble solgt for 25 dollar. Han sa;

«Om den går opp eller ned i løpet av det neste året, eller fem eller ti år, vet jeg ikke. Men det ene jeg er ganske sikker på er at den ikke produserer noe. Den har en magi over seg, og folk har knyttet magi til mange ting. Hvis du fortalte meg at du eier all bitcoin i verden og du tilbød meg den for $25, ville jeg ikke tatt den, for hva skulle jeg gjøre med den? Jeg må selge den tilbake til deg på en eller annen måte. Den kommer ikke til å gjøre noe.»

Buffet har kritisert Bitcoin ved flere anledninger de siste årene. Det har imidlertid ikke stoppet kryptovalutamarkedet fra å utvikle seg og vokse. Kryptoøkosystemet nådde et rekordhøyt nivå på 3 billioner dollar i november 2021, og markedseksperter tror det vil registrere ytterligere gevinster i løpet av de kommende årene.

Nestleder i Berkshire Hathaway Charlie Munger kritiserte også Bitcoin, og uttalte at;

«I livet mitt prøver jeg å unngå ting som er dumme og onde og får meg til å se dårlig ut og bitcoin gjør alle tre.»

Bitcoin er fortsatt verdens største kryptovaluta, med en markedsdominans på 41 %. Den totale markedsverdien for Bitcoin er nær 750 milliarder dollar, ned fra over 1 billion dollar den registrerte for seks måneder siden.

Bitcoin har slitt rundt $40k-nivået de siste ukene. Siden den nådde en all-time high på $69k i november 2021, har Bitcoin tapt mer enn 40 % av verdien.

Den bearish sentimentet i markedet tykner og de kortsiktige utsiktene for markedet er for tiden negative.