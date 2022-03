Bitcoin stiger grunnet økonomiske sanksjoner mot Russland

Sist torsdag, etter nyheten om at Ukraina invaderte Russland, skrev jeg dette stykket for å vurdere sikringsmulighetene til Bitcoin midt i krisen. Gull stod seg godt, mens Bitcoin sviktet og falt 7 %.

Gullentusiaster hånet krypto-entusiastene, da Bitcoin tilsynelatende misbrukte sin perfekte mulighet, og gjorde det lenge støttede argumentet om at Bitcoin er en suveren sikring til ønsketenkning. Bitcoin handlet for rundt $37.400, mens gull var for rundt $1.920.

Bitcoin gjenopplives

Men det er aldri et kjedelig øyeblikk i krypto, og ting har endret seg dramatisk siden. Bitcoin er opp 17 % fra disse laveste nivåene, og handles til rundt $44 000. Gull handles i mellomtiden på lignende nivåer som tidligere ($1 920).

Det er interessant å gå tilbake til analysen min fra torsdag i lys av de nylige bevegelsene til gull og Bitcoin, og svermen av økonomiske sanksjoner som har blitt rettet mot Russland. I forrige uke, etter kunngjøringen av den russiske invasjonen, konkluderte jeg med at fallet på 7 % i Bitcoin beviste at kryptovalutaen ennå ikke hadde oppnådd status som en verdibutikk. I stedet argumenterte jeg for at det røde lyset beviste at investorer hadde dumpet det for trygge havn-eiendeler som kontanter og gull midt i markedsvolatiliteten. I kriser går korrelasjonene til 1, og det er en flytur til kvalitet. Folk mister kryptoeksponering mens verden gikk bananas – akkurat som det som skjedde i mars 2020, da COVID-pandemien banket på dørene våre.

Så, må den konklusjonen revurderes?

Vel, ja og nei. Det er fortsatt ingen vei utenom det faktum at i umiddelbar kjølvann av invasjonen, stupte Bitcoin mens "hedge"-eiendelen som den streber etter å erstatte – gull – stod fast, og klatret til 17 måneders høyde. Men vi må grave dypere og undersøke på nytt.

Økonomiske sanksjoner og det moderne Fiat-systemet

Den viktigste utviklingen siden forrige ukes analyse har vært svermen av sanksjoner mot Russland. Luftrom er stengt for russiske fly, russiske banker blir frosset ut av SWIFT-nettverket og Moskvas mulighet til å bruke sin warchest på 630 milliarder dollar i utenlandsreserver er begrenset. Dette siste punktet angående valutareservene er spesielt overbevisende når man vurderer Bitcoins prisbevegelser. USA, Storbritannia, EU og Canada ble enige om å «hindre den russiske sentralbanken fra å bruke sine internasjonale reserver på måter som undergraver virkningen av sanksjonene våre».

Husk at i det moderne finansielle systemet er fiat-penger faktisk noe som skyldes deg, snarere enn noe håndfast som du faktisk har. Så selv om kontantene du har på bankkontoen din regnes som noe du "har", er de i realiteten noe som banken skylder deg og som du håndfast samler inn når du tar ut penger fra en minibank eller overfører til en annen konto (hvorved mottakeren av overføringen da vil bli den som banken er "skyldig" penger).

Det vi ser i markedene nå er at disse eiendelene, som Russland ikke helt "har", kan kuttes av. Putin har funnet ut på den harde måten at disse 630 milliarder dollar i utenlandsreserver ikke er fullt så likvide som han trodde.

Alternativer

Selvfølgelig finnes det alternativer til fiat. Hvis Russlands reserver på 630 milliarder dollar ble holdt i gullbarrer, kunne det ikke vært slike restriksjoner. Gull innelåst i et russisk hvelv er ingen andres ansvar, Russland «har» det, i alle i betydningen av ordet. Som kanadiske borgere kan ha innsett nylig etter frysingen av bankkontoer for demonstranter, kan ikke fiat alltid garantere denne tilgangen.

Selvfølgelig har vi det siste tiåret sett fremveksten av en annen eiendel som tilbyr denne kvaliteten – Bitcoin. Å holde dine private nøkler er like bra som å gjemme en gullbarre under sengen din (og betydelig enklere). Som Bloombergs Joe Weisenthal påpekte i sitt nyhetsbrev i morges, er det imidlertid ikke mulig for Russland å ha betydelige reserver i Bitcoin, gitt størrelsen på markedet. Mens gulls markedsverdi svinger rundt 12 billioner dollar, er Bitcoins markedsverdi bare 826 milliarder dollar (med en tilbøyelighet til til tider å falle mye lavere). Så det er ikke mulig for regjeringer å holde store mengder Bitcoin med gjeldende markedsverdi (Russlands 630 milliarder dollar i utenlandske reserver vil utgjøre tre fjerdedeler av Bitcoin-tilførselen).

Andre implikasjoner

Så før Bitcoin modnes og utvides til større omfang, kan den ikke tilby det gull kan akkurat nå. Faktisk peker mange analytikere ofte på gulls markedsverdi når de ekstrapolerer potensialet for Bitcoins vekst, og det presenterer absolutt en overbevisende referanseindeks. Men foreløpig er ikke alle investorer så store som den russiske staten, og Bitcoin kan fortsatt ha verdi. Den russiske rubelens bevegelser de siste dagene viser dette tydelig. Ved å miste 20 % av verdien i forhold til amerikanske dollar, har russiske borgere sett sin nettoformue i reelle termer.

Via XE.com

Selvfølgelig, hvis de hadde Bitcoin, kunne de ha sluppet unna denne fiat-fornedrelsen. Så hva med å sjekke volumet på BTC-Ruble-børsene? Ah ja, i går nådde vi et høydepunkt på 9 måneder, da russere flyktet til utvekslinger da de fryktet ytterligere sanksjoner og svakhet i rubelen.

Via Kaiko

Det er ikke det første tilfellet av (hyper)inflasjon vi har sett (spør Venezuela eller Zimbabwe) og heller ikke det første tilfellet av innbyggere som frykter for sparepengene sine (hei Hellas og Kypros), og det fremhever hvor kraftig Bitcoin kan være som en aktivaklasse. den fortsetter å vokse og stabilisere seg. Så måten jeg ser på den siste uken med fascinerende prishandlinger er dette: Bitcoin er ikke en anerkjent verdibutikk akkurat nå, men vi ser alle de riktige tegnene på at det er på vei dit, og det har gitt oss et glimt av kraften det kunne holde.

Et vannskille

Det som skjer for øyeblikket er et vannskille i historien, ved at tidligere autonome sentralbanker ikke lenger har kontroll over eiendelene de vanligvis bruker til å drive finansoperasjoner. Og i dette øyeblikket er Bitcoin fortsatt en pjokk som lærer å gå med hensyn til utviklingen og den nødvendige infrastrukturen (samt markedsverdien nevnt ovenfor), så det ville være vanskelig for en nasjon som Russland å omgå sanksjoner via kryptovaluta. Utfordringen vil også bli forsterket av blokkjedens gjennomsiktige natur – et nøkkelargument som brukes av kryptoentusiaster i kampen mot tanken om at krypto kan være et verktøy for suveren ondsinnethet.

Men det er kanskje ikke så langt unna. Faktisk har vi allerede et fremtredende eksempel på en stat som hopper inn i magiske internettpenger for å omgå sanksjoner, om ikke på omfanget av det som ville være nødvendig for Russland i kampen mot halvparten av verdens restriksjoner: Iran.

Irans kryptotaktikk

Midtøsten-landet står overfor strenge sanksjoner fra USA. Irans løsning er imidlertid å konvertere den energien den ikke trenger (Iran har en overflod av fossilt brensel) til kontanter ved å kjøpe bitcoins fra bitcoin-gruvearbeidere (som bruker fossilt brensel i gruvedriften). Disse bitcoinene kan deretter brukes til å kjøpe hva de vil, inkludert import. Og USA kan ikke gjøre noe med det. Russland, på sin side, er den tredje største kryptovaluta-gruvearbeideren i verden (gjennomsnittlig månedlig hashrateandel på 11 % per 21. juli, ifølge University of Cambridge ). For å røre litt mer i potten, så det ut til at Putin myknet opp sin holdning til kryptovaluta da den russiske sentralbanken foreslo et forbud mot industrien: «Selvfølgelig har vi også visse konkurransefortrinn, spesielt i den såkalte gruvedriften, jeg mener overskudd av strøm og godt trent personell tilgjengelig i landet”. Hmm.

Cambridge Bitcoin Electricity Index , med Russland den tredje største kryptogruvearbeideren i verden.

Avslutningsvis er det lett å se ruten mot verdibutikk for Bitcoin, selv om denne uken har vist at mens den er på vei dit, har den ikke helt oppnådd status som trygg havn ennå. Men Satoshi slapp ånden ut av flasken da han oppfant blokkjeden i 2009, og geopolitiske spenninger i denne stadig mer fragmenterte og kaotiske verden (for ikke å nevne et visst koronavirus og alle vaksinemandatene og andre konsekvenser som er født ut av pandemien) har kastet opp alle slags implikasjoner og potensielle brukssaker for Bitcoin.

Krypto kan være bra! Ukrainas kryptolommebøker har, i skrivende stund, mottatt 31,7 millioner dollar i donasjoner, ifølge blokkjedeanalysefirmaet Elliptic . De aksepterer nå også donasjoner i Polkadot , med flere vil bli lagt til snart

Vi kan diskutere om konsekvensene er gode eller dårlige (og som det meste på Bitcoins skala, er det et utvalg av begge deler), men en ting som blir stadig tydeligere er den grunnleggende verdien og de utallige brukssakene som er et alternativ til fiat tilbud.

Ja, det er fordeler og ulemper, men med tanke på prisen, hvis du zoomer ut nok, har Bitcoin bare trendet én vei historisk – opp. Og med måten verden går på, ser jeg absolutt ikke mange grunner til at fremtiden vil være annerledes.