Bliindex, multi-valuta stablecoin DeFi-plattformen, har annonsert lanseringen av to nye algoritmiske stablecoins – $bGBP (Great British Pound) og $bXAU (Gold).

Det er en ganske interessant kunngjøring, spesielt det faktum at disse er algoritmiske, en kilde til konstant diskusjon i kryptoverdenen. Med sikkerheten og bærekraften til Terras UST stablecoin spesielt aktuell i nyere tid, er denne kunngjøringen fra Bliindex av spesiell interesse.

Bliindex sine protokoller er også integrert med RSK, den smarte kontraktsplattformen som jobber med desentraliserte applikasjoner sikret av Bitcoin-nettverket. Dette betyr at stablecoins vil bli lansert på Bitcoin, en fin ekstra faktor, og forskjellig fra nesten alle andre stablecoins på markedet. Legg til det faktum at en av stablecoinene er knyttet til gull, muligens den mest polariserende ressursen når det kommer til kryptoentusiaster, og vi var ganske fast bestemt på å finne ut mer.

Så vi satte oss ned med Omar Paz, Core Contributor hos Bliindex, for å få hans tanker om sikkerheten til algoritmiske stabile mynter, RSK, Bitcoin, gull og mer.

CoinJournal (CJ): Hvilke fordeler vil du si at Rootstock har for DeFi-protokoller som vurderer lansering?

Omar Paz (OP): RSK er den eneste kjeden der ute som kan gi oss desentralisert toveis kobling inn/ut av Bitcoin, og det var veldig viktig å ikke ha noen sentraliserte feilpunkter som forvaltere osv.

Vi ønsket også å bringe DeFi til Bitcoin-brukere, RSK var det åpenbare valget her da de er EVM-kompatible og tillater smart kontraktsdrift

CJ: Hva synes du om sikkerheten til algoritmiske stablecoins, slik som disse nye fra Bliindex? Ville du vært redd for at investorer på krasjdager kan miste tilliten til bindingen?

OP: Bliindex stabiliseringsmekanisme er en kombinasjon av sikkerhet og algoritmisk token. Denne mekanismen var inspirert av arbeidet til Frax (med flere endringer fra deres originale arbeid). Denne mekanismen ble bevist vellykket de siste årene og forble en av de mest stabile mekanismene for stablecoins der ute. Kombinasjonen av å ha sikkerhet og algoritmisk token sammen gjør at Bliindex kan forbli undersikkerhetssikret og samtidig ha reell verdi som støtter stablecoins.

Vi har også lagt til ulike incentivmekanismer for å oppmuntre brukere til å legge til mer sikkerhet til plattformen ved markedsfall.

To ting gjorde vi veldig forskjellige fra alle de andre. For det første, for å motvirke «bankløp» ved å sørge for at, uansett om du er den første som løser inn stabile mynter, eller den siste, vil du få nøyaktig samme pro-rata av sikkerheten. Og for det andre, oppmuntre brukere til lange (opptil 5-10 år) låseperioder med likviditet, noe som gjør protokollen tryggere og sterkere i bjørnemarkeder. Og faktisk elsker brukerne det, ettersom mer enn 70 % av de satsede midlene i Bliindex er låst i 5-10 år.

Likevel krever investorenes tillit alltid bevis, og vi føler oss sikre på at Bliindex er klar for utfordringen.

CJ: Anchor Protocol (innenfor Terra-økosystemet) er for tiden den mest høyprofilerte bruken av algo-staller, via UST, med TVL nå over 16 milliarder dollar. Hva synes du om bærekraften til denne protokollen, og tror du potensielle problemer kan ha en negativ effekt på DeFi som helhet?

OP: Anchor tiltrekker seg tydeligvis mye oppmerksomhet nå, og tilbyr høy avkastning på stablecoins, men det endrer seg nå, siden de allerede har kunngjort at avkastningen vil være mer dynamisk. Det betyr at de også forstår at den ikke kan holde vann lenge – ikke på samme måte som den fungerte.

Jeg tror at DeFi er kommet for å bli, vi er bare i begynnelsen av dette nye området. Vi tror at vi nå ser fødselen av et nytt finansielt økosystem som vil fungere parallelt med det tradisjonelle finansielle systemet. Det vil bringe mye innovasjon, endringer og til og med samarbeid mellom de to. Men inntil det vil stabilisere seg, vil vi se mange bevegelser.

CJ: Når det gjelder Terra, hva synes du om deres nylige initiativ for å «støtte» deres UST algo-stablecoin ved å kjøpe Bitcoin?

OP: Jeg tror at dette er riktig trekk. I hovedsak tar de skritt for å bli mer som oss og Frax. Å ha sikkerhet for å beholde en iboende uavhengig verdi for stablecoins er svært viktig for stabiliteten til systemet. Dette vil styrke Terra og vil gi mer støtte til påstandene deres.

CJ: Hva tror du vil tiltrekke kunder til de nylig lanserte Bliindex stablecoins, foran andre alternativer på markedet?

OP: Bliindex skiller seg fra andre hovedsakelig i tre deler:

Desentralisering – Alle Bliindex stablecoins er 100% desentraliserte, vi bruker kun desentraliserte sikkerheter (Bitcoin og Ether), tar store beslutninger sammen med Bliindex DAO, og til og med skyleverandøren for appen vår er desentralisert.

Multi-assets – Vi har bygget en plattform som kan lage stabile mynter for alle slags eiendeler, valutaer, råvarer, aksjer, obligasjoner, indekser og til og med eiendom.

Undersikkerhet – i motsetning til andre plattformer og andre stabile mynter. Bliindex stablecoins krever samme verdi av sikkerhet som mengden stablecoins en bruker ønsker å prege (handlingen med å lage nye stablecoins). For eksempel, hvis jeg ønsker å prege 100 BDUS (Blindex USD pegged stablecoin), vil jeg bli pålagt å stille med sikkerhet verdt 100 USD, i form av en kombinasjon av BTC eller ETH og BDX (Blindex utility and governance token)

CJ: Hva får Bliindex ut av å lansere disse stablecoinsene?

OP: Bliindex mål er å tokenisere alt. Vi ønsket å hjelpe brukerne våre med å beskytte seg mot valutarisiko, hjelpe dem med å håndtere inflasjoner, styrke sparepengene deres og ha nye investeringsverktøy på kjeden.

CJ: Pressemeldingene sier at «Fiat-valutaer er volatile og gjenstand for verdifall, noe som krever en annen tilnærming til dagens system. Integreringen av Bliindex-protokoller med RSK-plattformen markerer en avgjørende milepæl mot å oppnå dette målet” – kan du utdype hva du mener her – ville det ikke fortsatt være avskrivninger med stablecoins, ettersom de er knyttet til sine fiat-motparter?

OP: I hovedsak ønsker vi å hjelpe brukere med å beskytte seg mot avskrivning av fiat-pengene deres. Dette kan gjøres ved å investere i andre valutaer som de mener er mer solide og/eller diversifisere sparepengene eller investeringspengene med andre investeringsverktøy som råvarer, indekser og andre. Du kan for eksempel velge å legge noen av pengene dine i Gold-pegged stablecoin, eller i S&P 500 pegged stablecoin sammen med DeFi index stablecoin. Et skritt videre ville være å la brukere bruke disse stabile myntene i andre DeFi-tjenester som vil forbedre deres posisjoner ytterligere.

CJ: Hvorfor ble en gullstall valgt? Og kan du være så snill å detaljere nøyaktig hvordan BTC og ETH brukes til å sikre bindingen?

OP: Gull teller som et «trygg havn»-lager av verdi og diversifisering av aksjemarkedsrisiko. Det kan også være en god inflasjonssikring, som kan være viktig i månedene og årene fremover. I løpet av de siste månedene har vi mottatt mye etterspørsel etter en desentralisert gullstablecoin fra våre brukere, og vi bestemte oss for å svare på det med bXAU, den første gullfestede stablecoinen noensinne som støttes av BTC og ETH.

Den samme stabiliseringsmekanismen som vi bruker med Bliindex andre stablecoins fungerer også her, og lar brukere lage nye gullstaller (bXAU) ved å velge en av BTC og ETH som skal brukes som sikkerhet sammen med BDX.

CJ: Hva er din mening om den konstante debatten om integriteten til Tethers reserver for USDT, og sikkerheten til forbrukerfond som har USDT?

OP: Jeg er en stor fan av åpenhet, og min følelse er at mangelen på åpenhet var hovedproblemet her. Hvis det var åpenhet fra starten av, så ville ikke Tether ha kommet i den situasjonen, rett og slett fordi de ikke kunne. Dette er noe desentraliserte stablecoins løser ganske bra.

CJ: Algo-staller har mange kritikere på grunn av det noen beskriver som «å være støttet av ingenting». Hva vil du si til disse menneskene?

OP: Jeg vil si de har rett. Strengt Algo-staller har ikke bevist sin sak ennå. Det er noe problematisk med å ha all støtte fra stablecoins avhengig av et token som utstedes og administreres av utstedelsesplattformen og henter verdien fra et symbiotisk forhold til stablecoinen og dens økosystem.

Som vi nevnte ovenfor, gjør Terra nå grep for å ha uavhengige sikkerheter som også vil støtte deres stabile mynter og gi verdi som ikke er avhengig av deres økosystem og token.