Bybit børsen har nå gjort det enklere for sine brukere å kjøpe kryptovalutaer på sin plattform.

Bybit, en av de ledende kryptovalutabørsene i verden, kunngjorde tidligere i dag at den nå støtter kryptokjøp ved bruk av kreditt- og debetkort. Dette innebærer at brukerne nå kan kjøpe kryptovalutaer ved å bruke fiat-valutaer via debet- og kredittkort.

I en pressemelding delt med Coinjournal, forklarte Bybit at brukere ganske enkelt skal kunne skrive inn detaljene sine, godta en oppgitt pris og betale via Visa- eller Mastercard-systemet.

Kryptovalutabørsen la til at den støtter ulike fiat-valutaer, inkludert euro, amerikanske dollar og pund. Tjenesten vil være tilgjengelig for alle kvalifiserte brukere med en Bybit-konto, la selskapet til.

Ben Zhou, medgründer og administrerende direktør i Bybit, er begeistret for lanseringen av denne nye tjenesten. Han sa;

«Bybit-brukere kan nå enkelt kjøpe kryptoaktiva som Bitcoin, samle NFT-er på markedsplassen vår, eller distribuere kapitalen sin på andre måter for å nå sine personlige økonomiske mål. Denne integrasjonen gir bekvemmelighet på neste nivå, slik at brukere kan få tilgang til likviditet og pålitelighet i verdensklasse som tilbys av Bybit.»

For å feire denne nye integrasjonen sa kryptovalutabørsen at den har gitt avkall på gebyrer på kreditt- og debetkortkjøp for kunder som bor i Storbritannia og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet frem til 17. mai 2022.

Etter denne perioden sa Bybit at kunder som kjøper krypto på sin børs via integrasjonen vil nyte noen av de laveste avgiftene for denne typen tjenester i bransjen, fra 1,1 % for kjøp fra EU.

Bybit har eksistert siden mars 2018 og er kjent for å tilby en profesjonell plattform der kryptohandlere kan finne en ultrarask matchende motor, utmerket kundeservice og flerspråklig fellesskapsstøtte.

Det har blitt en av de raskest voksende kryptobørsene globalt, med tilstedeværelse i forskjellige europeiske land.