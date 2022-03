Den anerkjente artisten Kojo Marfo lanserer NFT-kolleksjon

Den anerkjente ghanesiske kunstneren Kojo Marfo annonserte lanseringen av en kommende NFT-kolleksjon, som vil bli preget i april 2022 i samarbeid med JD Malat Gallery, en institusjon som spesialiserer seg på etablerte og nye internasjonale kunstnere.

Samlingen låner elementer fra Pablo Picasso, gjenstander og masker, fikk CoinJournal vite fra en pressemelding.

Kunstneren ble interessert i kunst og visuell kultur gjennom tradisjonelle skulpturer, gjenstander og utskjæringer som han opplevde under oppveksten i Ghana. De er fortsatt en viktig kilde til styrke for ham.

En utvidelse av hans arbeidsmoral

Kojo Marfo mener kunst hovedsakelig er et kommunikasjonsverktøy, som gjør at han kan utnytte en voksende kilde av ideer og kreativitet. Hans kommende NFT-kolleksjon er en naturlig forlengelse av hans arbeidsmoral og trekker oppmerksomheten til den pågående utviklingen av samfunnet.

For Marfo er NFT-er et medium for å nå mennesker som brenner for kunst og som potensielt er villige til å investere i den. Disse sterke forbindelsene vil bli markert gjennom NFT-samlingen med fysiske verk.

Inspirert av historie og opphav

En base på 250 funksjoner ble brukt til å lage samlingen. De ble distribuert gjennom en algoritme for å generere unike NFT-er. Samlingen er ikke bare inspirert av historien, men også av kunstnerens ghanesiske opprinnelse.

Avgjørende søyler

Samlingen er bygget på tre kritiske pilarer: å forene det virkelige og det digitale, kunstnerisk visjon og veldedighet.

NFT-er kan treffe et nytt publikum og la flere få tilgang til og få tak i Marfos kunstverk. Synligheten av arbeidet hans øker gjennom nye forbindelser.

En del av inntektene vil gå til en utvalgt veldedighet. Kunstneren ønsker å hjelpe barn eller mennesker som lever under farlige omstendigheter.

Marfo, som ble født i 1980, har base i London. JD Malat Gallery ga over 1000 kunstnere i Storbritannia en plattform for å vise frem kreasjonene deres, og Marfos arbeid fikk mye ros. Mens JD Malat er hans eksklusive representant, kan NFT-ene hans nå publikum globalt.