Skepsisen rundt El Salvadors planlagte adopsjon av Bitcoin som lovlig betalingsmiddel er økende, og en fersk undersøkelse viser at mange motsetter seg endringen

Et stort flertall av El Salvadors befolkning er uenige i Bitcoin-loven, i alle fall ifølge en fersk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført av UCAs Institute of Public Opinion, og viste at 7 av 10 innbyggere i El Salvador ikke er særlig fornøyde med den kommende innføringen av Bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Undersøkelsen ble gjennomført i august, og resultatene stemmer overens med undersøkelser gjort av Disruptiva i juni.

Det sentralamerikanske landet har fått både kritikk og støtte etter at president Nayib Bukele avslørte planene om å innføre Bitcoin som en av landets valutaer. Endringen representerer en viktig milepæl, men mange finansielle institusjoner og økonomer har påpekt problemer med planen. Bukele har vært svært tydelig på at han mener Bitcoin-endringen vil være positivt for landet.

Funnene i UCA-undersøkelsen publiseres mindre enn en uke før BTC-lovgivningen innføres. Loven har møtt mye motstand, og El Salvadors innbyggere har tatt protestene til gaten. På fredag samlet en gruppe mennesker seg i San Salvador for å protestere mot den kommende loven som etter planen skal innføres den 7. september.

Undersøkelsen viste også at 20% av befolkningen ikke stoler på den digitale valutaen. Av alle respondentene mente 43% at El Salvadors økonomi ville lide som følge av kryptoadopsjonen. Kun 17% av trodde at landets økonomi ville forbedres.

Bukele har allerede annonsert at adopsjonen vil fasiliteres ved hjelp av en Bitcoin-wallet kalt Chivo. Denne har fått dårlig mottakelse så langt, og spørreundersøkelser viser at det er liten interesse for appen blant befolkningen. Det samme gjelder de $30 i Bitcoin myndighetene har lovet å gi gratis til de som laster ned appen.

Flertallet (65%) av deltakerne i undersøkelsen oppgir at de ikke har noen interesse for walleten, og kun 5,5% har gitt et positivt svar. Det er også et stort sprik i kunnskapsnivået, da 9 av 10 i lokalbefolkningen har liten eller ingen forståelse av den digitale valutaen. Tre femtedeler av deltakerne mente også at det var feil å bruke offentlige midler på å fasilitere adopsjonen. Når de ble spurt om hvorvidt bruken av Bitcoin burde være frivillig eller påbudt svarte hele 96% av de mente det bør være frivillig å bruke kryptovalutaen.

Selv om resultatene virker å lene tungt til den ene siden er det verdt å merke seg at det kun var 1281 deltakere i undersøkelsen. Dermed er det ikke sikkert at den gir et nøyaktig bilde på hva den totale befolkningen på 6,5 millioner mennesker faktisk mener om saken.