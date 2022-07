Kryptovaluta kan være skremmende.

Selv for folk med god forståelse av finansmarkedene eller teknologien kan det være utfordrende å forstå blokkjede.

Jeg satte meg ned i den siste episoden av CoinJournal-podcasten med noen som kan beskrives som en «kryptoakademiker», som også har som mål å bygge bro over det kunnskapsgapet.

Omid Malekan foreleser ved Columbia University, og har også skrevet flere bøker, hvorav den siste nettopp er utgitt, kalt » Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms». Vi satte oss ned for en diskusjon som kretset rundt en hel haug med emner, men temaet var det Omid prøver å gjøre: lære folk om Bitcoin og kryptovaluta, som er mer utfordrende enn det høres ut.

Det er mye støy i denne plassen, noe Omid fritt innrømmer, og krypto er langt fra perfekt. Men hvis du ser på rett sted og har litt tro, er dette en bransje som kan gjøre så mye bra. Vi pratet om oppturer og nedturer, skaden av bjørnemarkedets rykte for krypto, virkningen av regulering og potensialet for krypto til å gjøre suksess i utviklingsland.

Vi så også på noen av manglene i bransjen – gjør den sitt beste for å utdanne folk og ta godt imot nye medarbeidere så godt som den burde? Er tribalisme et problem, og hva med ideologi som noen ganger kan virke aggressiv eller ekstrem?

Hvis du er ute etter å lære om krypto, men alltid har funnet forklaringene du har kommet over skremmende, sjargongfylte eller off-topic, snakker Omid på en klar og konsis måte, fri for nedlatende retorikk og går rett på sak. Det er en gjest som tydeligvis tror krypto kan gjøre godt i dette samfunnet, men som også ønsker å hjelpe folk med å realisere det. Det var definitivt annerledes, men også veldig spennende.

Hør også om Columbia University, og hvordan flere av Omids studenter siden har flyttet inn i blokkjederoller på heltid. Vi diskuterer permitteringer på tvers av bransjen – Coinbase, spesifikt – og om dette vil fortsette og hvilken innvirkning dette har på de som kommer inn i rommet.

Som jeg sa, jeg likte denne.

Spotify-lenken er her

YouTube følger snart.

Omids nye bok kan kjøpes her , med tittelen » Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms» . Den graver mer inn i «hvorfor» enn «hva» – men hvis du vil ha det siste, har han også dekket det. Sjekk ham ut her .