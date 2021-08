Saksøkeren tapte over $10 000 i 2018 da den kinesiske sentralbanken innførte forbud mot finansielle institusjoner som støttet kryptotransaksjoner

Høyesterett i den kinesiske provinsen Nord-Shandong har gått offentlig ut med at investeringer i digitale verdier som kryptovaluta ikke er beskyttet av loven. Denne kommentaren ble gjort i forbindelse med at de gjennomgikk avgjørelsen fra Jinans mellomrett i en sak angående svindel med digital valuta.

Denne utviklingen er det siste av mange tilbakeslag mot Kinas kryptoindustri, da dommen skaper en presedens for å forby investeringer i digitale verdier som Bitcoin.

Saksøkeren henvendte seg til retten i Jinan og oppga at han hadde investert mer enn $10 000 i digitale valutaer etter råd fra tre av sine venner.

Da saksøkeren skulle overføre midlene sine ble kontoene det gjaldt stengt av People’s Bank of China i det forbudet mot institusjoner som støtter kryptotransaksjoner ble innført i 2018. Dette førte til at saksøkerens midler gikk tapt i prosessen, slik at han ikke fikk tilbake pengene sine verken i form av fiat-valuta eller digitale tokens.

Retten tok ikke saksøkerens side i januar 2021, da de oppga at svindelanklagene ikke hadde noe hold fordi digitale verdier ikke har noen juridisk status. Jinans mellomrett opprettholdt dommen i mars 2021, og henviste saksøkeren til høyesterett i Nord-Shandong. Høyesterett opprettholdt den opprinnelige dommen, og oppga i en offentlig kommentar at «investering og trading med kryptovaluta er ikke beskyttet av loven».

Uttalelsen fra det kinesiske rettsvesenet kommer bare noen måneder etter at landet begynte å slå ned på kryptorelaterte selskaper og forbød mining, noe som førte til at landets mining-industri måtte flytte ut av landet, til Afrika og Sentral-Asia.

Akkurat denne saken førte ikke til noen juridiske konsekvenser for saksøkeren, men i en annen sak i byen Zhenjiang ble åtte personer arrestert etter å ha brukt Bitcoin for å overstyre restriksjonene som sier at man kun kan ta ut utenlandsk valuta til en verdi av $50 000 per år. Retten hevdet at personene brukte Bitcoin som et mellomledd for å veksle yuan med annen fiat-valuta som Sørafrikansk rand, med transaksjoner verdt mer enn 1,4 milliarder yuan i løpet av 2019. Seks av de anklagede ble idømt fengselsstraff, og etterforskningen er fortsatt pågående.

Slike saker bidrar til å øke oppfattelsen av at bruken av digital valuta er utbredt når det kommer til å utføre kriminelle handlinger, noe som igjen fører til strengere reguleringer fra de allerede kryptofiendtlige kinesiske myndighetene.