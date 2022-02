Rapport: UAE skal utstede rammeverk for kryptolisenser

UAE ser på selskaper og andre leverandører innen den voksende kryptoindustrien med et lisensieringsrammeverk som gjør landet til en kryptovennlig jurisdiksjon.

De forente arabiske emirater ser etter sigende på det globale krypto- og fintech-området med planer for et lisensieringsrammeverk som skal tiltrekke seg verdens ledende leverandører av virtuelle aktivatjenester, heter det i en rapport publisert av Bloomberg torsdag.

Ifølge rapporten skal kryptolisensene gjøre det enkelt for store digitale aktivafirmaer og andre finansteknologileverandører å etablere seg i landet, med målet å gjøre UAE til et globalt knutepunkt.

Securities and Commodities Authority, UAEs verdipapirtilsynsmyndighet, sies å jobbe med de endelige utsiktene til det foreslåtte lisensieringsregimet.

Når det ble avduket, fortalte kilder nærmere saken til Bloomberg, at rammeverket vil gi en sømløs lisensieringsrute for kryptobørser og andre VASP-er som ønsker å sette opp sine kontorer og virksomheter i landet.

Det nasjonale kryptolisensprogrammet er angivelig utviklet i samsvar med retningslinjer gitt av Financial Action Task Force (FATF). I henhold til den globale regulatoren må landene sørge for at strenge registreringsprotokoller følges når de lar kryptorelaterte selskaper etablere operasjoner, og nøkkelen er å sikre samsvar med anti-hvitvasking av penger (AML).

I UAEs tilfelle vil verdipapirregulatoren (SCA) jobbe sammen med sentralbanken for å føre tilsyn med den nasjonale reguleringen av kryptoselskaper. I mellomtiden vil lokale finansregulatorer ha mandat til å håndtere lisensieringsprosesser som er spesifikke for deres region og i tråd med det aktuelle kryptoselskapet.

Ved å tilby et kryptovennlig miljø, sikter UAE sannsynligvis mot en stor del av kryptomarkedet som nå ser på destinasjoner som Hong Kong og Singapore.

I tillegg til kryptolisensene, ønsker landet å tiltrekke seg gruvearbeidere via nøkkelreguleringer som støtter industrien samtidig som de fremmer bruken av grønn energi.