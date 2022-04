Solana versus Avalanche: Bør du kjøpe SOL eller AVAX?

Solana (SOL) og Avalanche (AVAX) er to av de største Ethereum-morderne i bransjen. Solana-tokenet er verdsatt til over 33 milliarder dollar, mens Avalanche har en markedsverdi på over 20 milliarder dollar. De siste månedene har de to tokenene vært under press, og AVAX har falt med over 47 % fra det høyeste punktet i 2021. Solana har gjort det enda dårligere med tanke på at tokenet har falt med 61 % fra all-time high. I denne Solana vs Avalanche-artikkelen skal vi se på det beste alternativet mellom SOL og AVAX.

Dette taler for Solana

Solana er et ledende blokkjedeprosjekt som er kjent for sin hastighet og effektivitet. Solana kan ifølge nettsiden håndtere så mange som 2000 transaksjoner per sekund. Plattformen har blitt brukt til å bygge noen av de mest kjente applikasjonene i verden.

For eksempel har den blitt brukt til å bygge Brave Browser, en plattform som brukes av mer enn 50 millioner mennesker hver måned. Den har også blitt brukt til å lage StepN, den raskt voksende fitness- og NFT-plattformen. StepNs GMT-token har steget med mer enn 20 000 % de siste ukene. En annen app bygget med Solanas plattform er Audius, selskapet som forstyrrer musikkstrømmeindustrien.

Solana har også blitt mye brukt i Decentralized Finance (DeFi)-industrien. Den har en total verdi låst (TVL) på mer enn 6,77 milliarder dollar, noe som er lavere enn dens all-time high på over 14 milliarder dollar. Noen av de beste applikasjonene bygget i Solana er blant annet Marinade Finance, Serum og Raydium.

Mens Solanas økosystem vokser, er det derfor tegn på at antallet transaksjoner i nettverket avtar. Dette kan være en risiko for nettverket.

Dette taler for Avalanche

Avalanche er et annet blokkjedeprosjekt som er ute etter å forstyrre Ethereums nettverk. I likhet med Solana er det viden kjent for sine lynraske hastigheter. Nettverket har vært i sterk vekst de siste månedene. Som et resultat har dens totale verdi låst i DeFi steget til mer enn 10 milliarder dollar, noe som gjør det til det fjerde største nettverket i bransjen.

I likhet med Solana har Avalanche blitt brukt av noen av de mest kjente utviklerne i bransjen som AAVE, Trader Joe, BENQI og Curve. Det har også blitt omfavnet av ledende plattformer som 1inch, Alliance Block, Arweave, Atlantis World og Avalaunch blant andre.

Mellom Solana og Avalanche er jeg tilbøyelig til å tro at Avalanche er en bedre investering. Nettverket har en høyere gjennomstrømning og vokser eksponentielt takket være sine insentivprogrammer.