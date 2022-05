Terras nylige kollaps kan fremskynde regulering av kryptovaluta av lovgivere, ifølge Jeremy Allaire.

Terras UST var den tredje største stabile mynten i markedet for noen uker siden, bak USDT og USDC. Imidlertid er UST nå frikoblet fra amerikanske dollar og har mistet sin posisjon som en av de beste stabile myntene i markedet.

Jeremy Allaire, administrerende direktør i Circle, sa at Terras kollaps kan fremskynde regulering av kryptovaluta av lovgivere i forskjellige deler av verden. Han nevnte dette under et nylig intervju med Yahoo Finance . Han sa;

«Når du har en stor eksplosjon, vil det absolutt akselerere behovet for at Kongressen skal handle og etablere noen perimetere rundt hvem og hva som er involvert i driften av en dollarstablecoin i USA.»

Anchor Protocol var det store desentraliserte finansprosjektet (DeFi) på Terra blokkjeden. I følge Allaire burde de høye rentene som ble tilbudt av Anchor til innskytere ha vært en tidlig indikator på at Terra-systemet ikke var bærekraftig i det lange løp. Han sa;

«Jeg tror det som har utspilt seg med disse ustabile stabile myntene, som UST, var helt forutsigbart. Vår egen analyse for veldig lenge siden antydet at grunnlaget dette var på egentlig var basert på å subsidiere disse avkastningene, noe som virkelig fikk folk til å kjøpe dette Luna-tokenet, lage disse UST-tokenene, sette denne 20%-renten,, som var for godt til å være sant.»

Allaires kommentarer kommer noen dager etter at USAs finansminister Janet Yellen ba om nye kryptoregler etter Terra-krisen. Hun sa;

«Jeg vil ikke karakterisere [kryptovalutaer] i denne skalaen som en reell trussel mot finansiell stabilitet, men de vokser veldig raskt, og de utgjør samme type risiko som vi har kjent i århundrer i forbindelse med bankløp.»

LUNA, den opprinnelige mynten til Terra-økosystemet, har mistet sin plass blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. Den inntar nå den 211. posisjonen i kryptovalutamarkedet. Allaire konkluderte med at;

«Jeg tror at det å stå mellom bredbasert mainstream-adopsjon av kryptoinfrastruktur for handel og finansielle applikasjoner på global skala er denne regulatoriske klarheten. Og jeg tror vi har drivkraften til å se det skje nå.»