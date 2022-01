Til tross for det generelle blodbadet i krypto den siste uken, har Terra (LUNA) forblitt en av de mest motstandsdyktige myntene. Tokenet finner nå sterk støtte ved $65-merket og ser ut til å være i en konsolideringsfase. Men kan okser presse prisutviklingen mot $75? Vel, her er noen høydepunkter først:

Til tross for et lite fall på rundt 2 %, handles Terra (LUNA) fortsatt rundt $65-merket.

Momentumoscillatorene viser at tokenet er oversolgt, noe som antyder lite rom for noe seriøst salg.

LUNA har vist stor motstandskraft, og steg fra laveste nivå på $37 nylig til å nå $65 i pris.

Datakilde: Tradingview.com

Terra (LUNA) – Vil den gå mot $75

Flere signaler ser ut til å antyde at vi kan ha sett en trendvending i LUNAs prisutvikling. Etter å ha falt fra de siste toppene på rundt $90, får tokenet nå sterk støtte og konsolidering på $65.

Dette gjør LUNA til et hovedmål for bullish action som kan sende prisen til min%st $75. Vi ser også nøye på momentumoscillatorer som ser ut til å vise en oversolgt eiendel. Dette kan tyde på at et større utsalg for øyeblikket ikke er i kortene.

Av disse grunnene forventer vi et korrigerende sprett i prisen som i det minste vil presse prisutviklingen oppover. Men med kryptomarkedet som fortsatt viser tegn til volatilitet, er ytterligere nedadgående press fortsatt mulig.

Er LUNA en anstendig investering?

Terra er en av de raskest voksende blokkjedene i verden. Den har sett fantastiske gevinster de siste årene og lover å dominere kryptomarkedet i fremtiden. For enhver seriøs kryptoinvestor er dette et må-ha-token. Det faktum at det handles nesten 50 % fra alle tiders høyder betyr at du kan komme inn til et anstendig kupp.