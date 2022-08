TrueFi-intervju: Utlån uten sikkerhet i en post-Terra-verden

La oss ikke prøve å gjøre det søtere enn det er: de siste seks månedene har vært et blodbad i krypto.

Makroklimaet har sluttet å samarbeide, med markeder som faller og investorer som flytter risikoen fra det ekstreme.

Overbelånte aktører som Three Arrows Capital og Celsius, hvis fall var en del av en eksalerende smittebølge som feide over bransjen, er veldig mye CeFi, eller sentraliserte finansselskaper.

Celsius markedsførte seg selv som en bank, men var i realiteten mer som et høyrisiko hedgefond. Til syvende og sist var investeringene deres dårlige råd og insolvens lokket. Dessverre var det mange av kundene deres som ikke var klar over hvordan pengene deres ble brukt og hvor avkastningen deres kom fra. Eller rett og slett, det var mangel på åpenhet.

DeFi

DeFi på sin side har faktisk gått akkurat som planlagt. Takket være den støyende teknologien som vi kaller en blokkjede, skjedde alt akkurat som det var kodet for å gjøre. Marginsamtaler og likvideringer skjedde på kjeden, der verdens øyne kunne se hva som skjedde i sanntid.

Celsius, på den annen side, sendte ut en e-post en søndag kveld om at de plutselig hadde suspendert uttak, og resten er historie (eller mer spesifikt en del av en veldig langvarig rettsprosess som vil finne sted i løpet av de neste årene. Spør Mt. Gox-investorer for mer info her).

Jeg satte meg ned med medgründer og administrerende direktør i TrustToken, som står bak DeFi-utlånsprotokollen TrueFi, for å diskutere dette og mer. TrueFi gir utlån uten sikkerhet i kjeden, og streber etter å maksimere kapitaleffektiviteten for låntakere og inntjeningsrenter for långivere.

Ja – du la sannsynligvis merke til uttrykket «uten sikkerhet» der. Overkollaterisering kan være vanlig akkurat nå i krypto, men realiteten er at modellen er ineffektiv når det gjelder bruken av kapital.

Det er åpenbart en avveining med hensyn til kredittrisiko – men bør alle låntakere behandles på samme måte, som DeFi-modellen gjør i dag? Det er en nyansert debatt som Rafael og jeg gikk inn i på podcasten – og det er verdt å merke seg at i løpet av det første året alene nådde TrueFi en milliard dollar i utlån uten mislighold. I dag har den fortsatt ikke opplevd en standard.

Vi snakket også om bjørnemarkedet (litt vanskelig å la være, ikke sant?), vi pratet om stablecoins – TrustToken har også en serie med stablecoins, inkludert den 5. største på markedet i dag etter markedsverdi, TrueUSD, Tethers reservesituasjon og mye mer.

