YGG SEA og Solana Ventures samarbeider om spillutvikling

YGG SEA, den første subDAOen til Yield Guild Games, har annonsert sitt partnerskap med Solana Ventures. Samarbeidet førte til at Solana Ventures, som er investeringsavdelingen til Solana Labs, ledet en privat investeringsrunde på $500 000 for YGG SEA.

Etter partnerskapet vil Solana Ventures jobbe tett med YGG SEA-ledere for å lage opplæringsprogrammer for hvordan man bygger prosjekter på Solana-blokkjeden og også koble sammen spillutviklingsstudioer og ingeniørressurser for å distribuere nye spill på Solana-økosystemet. Hovedmålet med partnerskapet er å akselerere spillutvikling og produktlanseringer over hele Sørøst-Asia.

Det er anslått at Sørøst-Asia har rundt 25 millioner e-sport- og spillfans.

Etter å ha annonsert partnerskapet, sa sjefen for Solana Ventures, Matt Beck:

«Sørøst-Asia er et viktig knutepunkt for innovasjon innen blokkjedespill, og vi er glade for å samarbeide med YGG SEA for å bygge bærekraftig verdi i de sørøstasiatiske samfunnene og utviklernes økosystem. Spillselskaper bør ikke bare fokusere på inntektsgenerering. Planene våre er å bygge ut lærings- og utviklingsressurser for å skape reell, langsiktig verdi i Sørøst-Asia, og til slutt bidra til å bringe de beste spillene og produktene ut på markedet.»

Administrerende direktør og medgründer av YGG SEA, Evan Spytma, sa på sin side:

«Etterspørselen etter spill for å tjene penger er høyere enn noen gang, spesielt i Sørøst-Asiatiske land. YGG SEAs kjerneteam og countrymanagers har en dyp forståelse av de kulturelle nyansene i denne mangfoldige regionen og har bygget vårt fellesskap av forskere fra grunnen av siden tidlig i 2022. Det nye partnerskapet med Solana Ventures vil gi YGG SEA et utrolig løft og hjelp Vi tilbyr de beste ressursene til spillere og utviklere i Sørøst-Asia når vi fortsetter å betjene behovene til regionens spillermiljøer.»

Partnerskapet vil også føre til at YGG SEA-stipendiater får tilgang til flere populære spill bygget på Solana-blokkjeden.