Wywiad z dr Markiem Griffithsem z Nottingham Trent University

Niniejsze Q&A to pełny wywiad z dr Markiem Griffithsem. Nasze dogłębne zagłębienie się w uzależnienie od handlu kryptowalutami, z wkładem pełnego panelu ekspertów, znajduje się w tym artykule.

Poniżej znajduje się wywiad z dr Markiem Griffithsem, dyplomowanym psychologiem i dystyngowanym profesorem uzależnień behawioralnych na Nottingham Trent University. Jest to pełna transkrypcja naszego wywiadu, z którego cytaty zostały opublikowane w naszym głównym artykule na ten temat.

W celu dogłębnego zagłębienia się w temat uzależnienia od handlu kryptowalutami i jego powiązań z hazardem, proszę podążać za tym linkiem. Jeśli chodzi o pełny wywiad dr Griffitha, patrz poniżej.

CoinJournal (CJ): Czy uważasz, że istnieją podobieństwa między uzależnieniem od handlu kryptowalutami a uzależnieniem od hazardu? Jeśli tak, to czy mógłbyś wymienić te najbardziej godne uwagi?

Hazard jest definiowany jako wydawanie pieniędzy (lub czegoś o wartości finansowej) na wydarzenie, którego wynik jest niepewny. Opierając się na tej definicji, handel kryptowalutami jest formą hazardu.

Formy hazardu, w których częstotliwość zdarzeń jest wysoka (tj. Gdy liczba przypadków, w których dana osoba może grać w danym okresie czasu, jest potencjalnie wysoka), takie jak gra na automatach, zakłady in-play lub gry karciane, są bardziej związane z problematycznym hazardem i uzależnieniem od hazardu niż działania, w których częstotliwość zdarzeń jest niska (np. Dwutygodniowa gra w lotto, baseny piłkarskie, w których istnieje tylko jedna lub dwie okazje w tygodniu, aby poznać wynik swojej gry).

Handel kryptowalutami ma potencjał uzależniający w oparciu o strukturalne cechy tej działalności.

CJ: Twoim zdaniem, co sprawia, że czynności takie jak trading są tak uzależniające?

Nie wiemy (jak na razie), w jakim stopniu handel kryptowalutami jest uzależniający. Sposób, w jaki rozwijają się uzależnienia – czy to chemiczne, czy behawioralne – jest złożony. Zachowania uzależniające zazwyczaj rozwijają się z połączenia trzech zestawów współdziałających czynników: (i) cech indywidualnych, (ii) cech sytuacyjnych (tj. środowiskowych) oraz (iii) cech strukturalnych.

Cechy indywidualne obejmują takie elementy jak genetyka danej osoby, cechy osobowości i postawy.

Charakterystyka sytuacyjna obejmuje elementy środowiska, które mogą mieć wpływ na zaangażowanie się w dane zachowanie. W przypadku hazardu dotyczy to takich kwestii, jak liczba miejsc do uprawiania hazardu na danym obszarze, marketing i reklama hazardu oraz łatwy dostęp do hazardu, np. możliwość uprawiania go za pomocą smartfona.

Cechy strukturalne to elementy właściwe dla samej działalności. W przypadku hazardu, obejmuje to cechy gry, takie jak wielkość jackpota, wielkość stawki, prawdopodobieństwo wygranej i częstotliwość zdarzeń (tj. liczba razy, kiedy gra może być odtwarzana w danym okresie czasu).

Jeśli chodzi o uzależnienie od hazardu, bardzo niewiele osób uzależnia się od gry na loterii co dwa tygodnie (ponieważ są tylko dwa losowania w tygodniu i jest to nieciągła forma hazardu), podczas gdy znacznie więcej osób uzależnia się od automatów do gry, ponieważ jeśli dana osoba ma czas i pieniądze, może grać ponownie i ponownie i ponownie (i jest to ciągła forma hazardu).

Aby handel kryptowalutami stał się uzależnieniem, muszą istnieć indywidualne czynniki podatności i działalność, która ma cechy strukturalne, które mogą promować nadmierny handel (np. wysoka częstotliwość zdarzeń, potencjalnie duże nagrody finansowe, bycie przystępnym do handlu itp.)

CJ: Jakie są Twoje przemyślenia na temat influencerów, którzy w zamian za opłatę od założycieli promują niejasne kryptowaluty swoim zwolennikom z niewielką wiedzą o tym, jak to działa – czy uważasz, że jest to problematyczne?

Influencerzy (w zarysie różnych cech wpływających na uzależnienie powyżej) to cechy sytuacyjne, które wyjaśniają, jak jednostki mogą zacząć handlować w pierwszej kolejności. W istocie, są one raczej częścią procesu akwizycji niż rozwoju i utrzymania uzależnienia (trochę jak reklama i marketing).

CJ: Czy Twoim zdaniem codzienna zmienność cen kryptowalut wpłynęłaby na zdrowie psychiczne, ponieważ ludzie widzą, jak ich inwestycje idą w górę i w dół na tak dużą skalę każdego dnia?

Uzależnienia dość wyraźnie wpływają na zdrowie psychiczne. Wszyscy uzależnieni mają tendencję do posiadania gorszego zdrowia psychicznego niż osoby bez uzależnień (chociaż wielu ludzi ma słabe zdrowie psychiczne i nie są uzależnieni od niczego). Zmienność jest cechą strukturalną występującą w wielu grach hazardowych, ale zarówno gry lotne, jak i nielotne mogą być potencjalnie uzależniające, więc (sama w sobie) zmienność niekoniecznie jest kluczową cechą wyjaśniającą, które działania stają się uzależniające (co w konsekwencji prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym).

Oglądanie cen akcji w górę i w dół wyraźnie wpłynie na stany nastroju poszczególnych osób, ale na ogólne zdrowie psychiczne prawdopodobnie wpływa niezliczona ilość czynników, a nie tylko zmienność.

CJ: Badania nad uzależnieniem od handlu kryptowalutami są wciąż ograniczone, czy uważasz, że potrzeba ich przeprowadzenia w przyszłości będzie rosła?

W dużym skrócie, tak. Istnieje już kilka badań w tym obszarze, które pokazują związek między problematycznym hazardem a handlem kryptowalutami. Jednak ograniczone badania wykazują raczej, że ci, którzy angażują się tylko w handel kryptowalutami, są znacznie mniej skłonni do bycia problematycznymi hazardzistami niż ci, którzy zarówno grają, jak i angażują się w handel kryptowalutami.

Wydaje się również, że istnieje wyższe stowarzyszenie problematycznego hazardu wśród tych, którzy stawiają na sport i również angażują się w handel kryptowalutami. To, czego nie wiemy, to czy ci, którzy już są problematycznymi hazardzistami, grawitują w kierunku handlu kryptowalutami jako kolejnej aktywności, którą mogą uprawiać, czy też handel kryptowalutami jest „bramą” do wypróbowania innych form „tradycyjnego” hazardu (moje przypuszczenie jest takie, że jest to raczej ta pierwsza niż druga), ponieważ nie było badań podłużnych, a jedynie badania przekrojowe.

CJ: Czy uważasz, że branża kryptowalut powinna robić więcej, aby promować bezpieczne inwestowanie i rozwiązywać problem uzależnień?

Każdy dostawca usług, który posiada produkt, który może być potencjalnie problematyczny i uzależniający, ma obowiązek opieki nad swoją klientelą. Dostawcy usług transakcyjnych powinni posiadać politykę i narzędzia, aby jednostki mogły handlować w sposób odpowiedzialny, co pomaga zminimalizować szkody, a co ostatecznie chroni inwestorów przed problematycznym handlem.

To samo dzieje się w branży hazardowej i dostawcy usług handlowych muszą zapewnić ten sam poziom odpowiedzialności i ochrony. Oczywiście, jednostki muszą ponosić pewną odpowiedzialność za swoje działania, ale nie oznacza to, że firmy hazardowe i handlowe powinny być zwolnione z własnej odpowiedzialności.

CJ: Konwencjonalny hazard jest na wielu terytoriach ograniczony do konsumentów powyżej 18 roku życia. Czy uważasz, że w przypadku kryptowalut powinna obowiązywać podobna zasada, aby chronić młodsze, bardziej podatne na wrażenia umysły przed potencjalnym uzależnieniem?

Absolutnie. Hazard to aktywność dla dorosłych, a badania konsekwentnie pokazują, że nieletni są bardziej narażeni na problematyczny hazard niż dorośli. W przypadku handlu kryptowalutami nie powinno być żadnej różnicy, a tylko dorośli powinni móc legalnie angażować się w handel kryptowalutami.

CJ: Jeśli mogę nalegać na odpowiedź tak lub nie, czy wierzysz, że świat byłby szczęśliwszym miejscem bez hazardu?

Nie. Hazard jest przyjemnym i nieszkodliwym zajęciem dla większości ludzi. Sam lubię hazard, więc byłbym hipokrytą mówiąc, że inni nie powinni mieć możliwości jego uprawiania, skoro sam to robię. Zakazywanie lub zabranianie hazardu doprowadziłoby jedynie do nielegalnego hazardu, co w ostateczności doprowadziłoby do większych problemów.

CJ: Podobnie jak w powyższym pytaniu, czy świat byłby lepszym miejscem bez inwestowania w kryptowaluty?

Ponownie, nie, z tych samych powodów co powyżej (chociaż sam nigdy nie zaangażowałem się w handel kryptowalutami).

CJ: Jakie rady możesz dać osobom zainteresowanym handlem kryptowalutami, które mogą mieć predyspozycje do uzależnień związanych z hazardem?

Jak każda aktywność konsumpcyjna z potencjałem do zachowań uzależniających, jednostki muszą mieć wszystkie informacje na temat tej aktywności, aby w pierwszej kolejności mogły dokonać świadomego wyboru co do uczestnictwa. Jednostki muszą znać wszystkie potencjalne zagrożenia.

Handel kryptowalutami prawdopodobnie wymaga szerszego zestawu umiejętności niż (powiedzmy) gra na loterii lub gra w bingo. Potencjalni handlowcy muszą dowiedzieć się jak najwięcej o działalności przed wydaniem jakichkolwiek własnych pieniędzy.