De crypto-winter zal misschien niet snel eindigen

Belangrijkste punten

Crypto bevindt zich al een jaar lang in een vicieuze bearmarkt

Dit is de eerste keer dat crypto ook in de bredere economie een bearmarkt heeft meegemaakt

Met te veel negatieve macrovariabelen en het tijdperk van nulrente voorbij, lijkt het naïef om te denken dat crypto op korte termijn aanzienlijk kan opveren

Iedereen die gokt op een snel herstel op de cryptomarkten, wil dit misschien opnieuw overwegen.

Als je bekend bent met mijn analyse, weet je dat ik al een tijdje bearish ben. Dit komt voornamelijk neer op de macro-opzet, aangezien de economie te maken krijgt met dit nieuwe paradigma van hoge rentetarieven.

Crypto vertegenwoordigt een van de activaklassen met het hoogste risico die er zijn, en ging daarom altijd de strijd aan als het kleed eronder vandaan werd getrokken. En dat is wat er is gebeurd, met Jerome Powell en de Federal Reserve die genadeloos dat kleed uittrekken.

Met deze macro-achtergrond in deze positie is er een plafond. Crypto zal niet stijgen totdat de inflatie is verslagen en de rentetarieven pieken. Momenteel worden T-bills verhandeld tegen 4%, maar dit zal begin 2023 waarschijnlijk stijgen tot 5%.

Er bestaat nog steeds de zorg dat de inflatie, die wel haar hoogtepunt lijkt te hebben bereikt, desondanks nog enige tijd zal aanhouden. De arbeidsmarkt heeft nog geen echte krapte gevoeld, terwijl de vraag gematigd is, maar niet significant.

Meer slecht nieuws

Dit landschap bracht me ertoe te verklaren dat crypto één slechte gebeurtenis kan zijn verwijderd van een kernsmelting. Bitcoin was te lang gebonden aan een bereik van $20.000, niet in staat om uit te breken terwijl het werd tegengehouden door het bearish sentiment op de bredere markten.

Ik had echter niet verwacht dat die gebeurtenis zo seismisch zou zijn. De implosie van FTX vertegenwoordigt een keerpunt voor crypto. Ik geloof dat het nog meer schade zal aanrichten dan de meeste mensen voorspellen.

We zagen kredietbureau Moody’s de obligaties van Coinbase ter beoordeling plaatsen voor downgrade, wat duidt op de nadelige actie die zou kunnen volgen op de insolventie van de beurs. Ik schreef een stuk waarin ik de stortvloed aan Bitcoinanalyseerde die uit de beurzen vloeide, waaruit bleek dat het vertrouwen was geschonden en op een dieptepunt stond.

In feite stroomden er maar liefst 200.000 bitcoins uit de beurzen, minder dan een maand na de ineenstorting van de FTX. En zelfs Cathie Wood waarschuwt voor een terugval in institutionele adoptie.

Ze zeggen “wees hebzuchtig als anderen bang zijn,” maar ik weet niet zeker of dat hier van toepassing is. Cryptocurrency staat op een splitsing in de weg. Het heeft nog nooit eerder bestaan tijdens een bearmarkt in de bredere economie – onthoud dat Bitcoin in 2009 werd gelanceerd en daarom niets anders heeft meegemaakt dan een explosieve bullmarkt in financiële activa.

Nu is het anders. De besmetting wervelt weer rond, de reputatie van crypto is aan flarden en de gelddrukker steekt niet meer alles overeind. Het zijn moeilijke tijden.

Eerdere crypto-winters

Tegen deze context is deze omgeving ongekend voor crypto. Daarom denk ik dat het naïef is om cycli uit het verleden te extrapoleren naar huidige omstandigheden. Het is een stuk gemakkelijker om terug te stuiteren als de rente op 0% staat en de rest van de economie bloeit. Niet alleen dat, maar de omvang van de kapitaalvernietiging is deze keer veel groter, aangezien crypto zo sterk groeide tijdens de pandemiejaren.

Dat gezegd hebbende, er komt een tijd dat de inflatie verslagen is. Er komt een tijd dat de rente niet meer wordt verhoogd. Dit is de cyclische wereld waarin we leven, en daarom zullen risicoactiva weer stijgen.

Ik geloof dat de winter deze keer iets langer kan duren dan velen verwachten. En als we naar eerdere cycli kijken, duurden de winters toen ook lang. De onderstaande grafiek geeft de Bitcoin-prijs weer tot 2014 en laat dit goed zien.

Na de piek van bijna $20.000 in december 2017, duurde het tot het vierde kwartaal van 2020, diep in de pandemie, voordat Bitcoin opnieuw deze grens overschreed. Dat was een braakliggende periode van bijna 3 jaar, waarin investeerders geen significante winsten behaalden in de cryptowereld.

We zijn nu een jaar bezig met deze bearmarkt, zowel in crypto als in financiële activa in het algemeen. Het voorspellen van de toekomst in crypto zal alleen maar eindigen als je er gek uitziet, maar ik zal het toch proberen. Het zou me verbazen als we al halverwege deze bearmarkt zijn.

Terwijl de winterdruk hard toeslaat in Europa en mensen die hoge energieprijzen voelen, de oorlog in Oekraïne voortduurt en de inflatie koppig blijft aanhouden, voelt het gewoon naïef om te denken dat crypto elk moment zou kunnen stijgen.

Dat zou in theorie natuurlijk in een oogwenk kunnen veranderen. Positief nieuws uit Oekraïne zou de markten in een oogwenk naar het noorden kunnen sturen, maar dat is onmogelijk te voorspellen. Ik denk echter dat het basisscenario een langere periode van pijn in het verschiet is dan veel mensen zich realiseren.