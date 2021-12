Binances Tyrkia-enhet ble nylig ilagt en bot for ikke å ha overholdt kravene til finansovervåkingsrapporter

Binance, verdens største kryptobørs etter daglig handelsvolum, har fått grønt lys fra reguleringsmyndigheter i Bahrain og Canada. Børsen sikret prinsipiell godkjenning i Bahrain og fikk også en MSB-lisens for å tilby mer enn kryptotjenester i Canada. Begge autorisasjonene ble mottatt i dag fra henholdsvis Central Bank of Bahrain (CBB) og Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC).

Changpeng Zhao, Binances grunnlegger og administrerende direktør, feiret prestasjonen, og postet på Twitter , "Tiden er i ferd med å snu."

Søknaden om regulatorisk godkjenning i Canada skisserte at Binances kanadiske datterselskap vil drive som Binance Canada Capital Markets. I tillegg til å legge til rette for handel med digitale eiendeler, vil plattformen også være involvert i valuta- og pengeoverføringsaktiviteter. Enheten ble autorisert til å operere som en innenlandsk enhet i begynnelsen av måneden, med den nåværende lisensen satt til å utløpe i slutten av 2024.

Binance har til hensikt å sementere sin plass i Midtøsten-markedet

Bahrain er det minste landet i Gulf-regionen, men har vist seg å være en banebryter innen kryptovalutasektoren de siste årene. Den prinsipielle autorisasjonen av Binance i Bahrain gjør CBB til den første finansmyndigheten som gir godkjenning til et datterselskap av børsen i Midtøsten Nord-Afrika (MENA)-regionen.

Etter det regulatoriske nikk, la Binance ut en kunngjøring som beskriver at det nå var godkjent for å tilby kryptovalutatjenester i landet.

" Bahrains sentralbank har vist lederskap og omtanke når det gjelder å adressere krypto som en fremtidig aktivaklasse. Godkjenningen gjenkjenner Binance sin forpliktelse til å overholde alle krav i regelverket og vårt bredere engasjement for ankeroperasjoner og aktiviteter i Bahrain,” sa Changpeng Zhao i en pressemelding. "

Binance bemerket også at selskapet jobbet med å fullføre søknadsprosessen og få full godkjenning i god tid. Abdulla Haji, direktør for lisensiering i Bahrains sentralbank, så ut til å antyde at full godkjenning ikke ville ta lang tid. Han uttalte at det siste nikk bare var "et spørsmål om formaliteter" etter fullføring av de nødvendige kontrollene. Han beskrev videre Bahrain som det ideelle stedet for Binance å sette opp regionalt hovedkvarter.

Beslutningen om å få godkjenning i Bahrain fremhever børsens interesse for Midtøsten-markedet. Forrige uke avslørte Binance at de ville jobbe sammen med Dubai World Trade Center Authority for å etablere et virtuelt aktivasenter.

En berg-og-dal-bane for Binance

2021 har utvilsomt vært fullt av oppturer og nedturer for Binance. Børsen ble viklet inn i regulatoriske spørsmål i forskjellige jurisdiksjoner på et tidspunkt. Til tross for overholdelsesproblemer, har Binance siden klart å komme på rett side av flere myndigheter og også utvide rekkevidden.

De siste godkjenningsnyhetene kommer i hælene på en bot på 8 millioner tyrkiske lira (omtrent 750 000 dollar) som ble ilagt børsens tyrkiske enhet BN Teknoloji av Financial Crimes Investigation Board (MASAK) i slutten av forrige uke. Børsen ble anklaget for manglende overholdelse av digital valutalovgivning knyttet til forbrukerinformasjon.