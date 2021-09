I et nylig intervju innrømmet Binance-direktøren at den beste måten å komme seg videre på med tanke på regulatorisk etterlevelse vil være å opprette en sentralisert base

Binance, verdens ledende kryptobørs målt etter daglig handelsvolum, har avslørt at de ser på mulighetene for å opprette en permanent adresse. Adressen vil bli kjernen for selskapets drift og andre aktiviteter. Administrerende direktør Changpeng Zhao fortalte nylig at fordi de er en sentralisert børs, så er Binance nødt til å også opprettholde en sentralisert struktur og drift for å tilfredsstille de ulike regulatoriske kontrollorganene.

Han oppga derimot ikke noen konkret informasjon om akkurat hvor børsen planlegger å skape sitt nye hjem.

«… Vi har begynt å innse at vi er nødt til å ha en sentralisert kjerne for å kunne samarbeide med regulatorene. Vi er nødt til å ha tydelig dokumentasjon på aksjonærenes eierskap, transparens og risikokontroll,» fortalte han til South China Morning Post.

Av en sentralisert børs kreves det at de er tydelig registrert i de landene den opererer i. Dette har ikke vært tilfellet for Binance, som har hatt en mer desentralisert tilnærming på tross av at den er en sentralisert kryptobørs. Dette har ført til en rekke konflikter med ulike regulatoriske myndigheter rundt om i verden, blant annet Storbritannia, Polen, Italia, Malaysia, Japan, Thailand, Sør-Afrika og Singapore.

Zhao oppga også i intervjuet at selskapets desentraliserte driftsmodell kan ha ført til at tilsynsmyndighetene har betraktet børsen som mistenkelig.

«Regulatorene spør oss om hvor hovedkvarteret vårt er, og vi svarer at vi egentlig ikke har noe hovedkvarter. Dette er ikke noe regulatorene setter særlig pris på, og de vet ikke hvordan de skal jobbe med oss. Noen ganger tror de åpenbart også at vi er litt tvilsomme,» sa han.

Selv om det å etablere en offisiell permanent adresse kan gjøre at børsen blir pålagt noen strenge regulatoriske krav, så har det blitt en nødvendighet dersom Binance ønsker å løse problemene med regulatorene. Zhao anerkjente behovet for å gjøre noen endringer.

«For å drive en sentralisert børs er vi nødt til å være sentraliserte. Vi må ha en sentralisert enhet hvor vi har klarhet i ting som investorer, styresett, KYC/AML-prosedyrer, og gode risikokontroller.»

Zhao nevnte også i intervjuet at når det kommer til veksten i kryptomarkedet, så vil bruken av sentralbankutstedte digitale valutaer kunne bidra til å promotere økt adopsjon også av Bitcoin.

Til tross for problemene som har oppstått den siste tiden ønske Binance nå å reetablere seg. Denne gjennomgangen av sine forhold med ulike regulatorer kan være et viktig steg for at børsen skal oppnå målene sine. Denne endringen, dersom den blir realisert, vil føre til at nye KYC-krav blir introdusert for alle nye kunder, og ansettelsen av Greg Monahan, som tidligere har jobbet for de amerikanske skattemyndighetene vil bidra til å forbedre børsens tiltak for å forhindre hvitvasking.