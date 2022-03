Den europeiske sentralbankens president Christine Lagarde sa også denne uken at russerne brukte digitale eiendeler for å unngå sanksjoner .

Grunnleggeren av den Ukraina-baserte kryptobørsen Kuna, og lederen av Crypto Fund of Ukraine, Michael Chobanian, antyder at Binance må undersøkes for potensielt samarbeid med Russland om sanksjoner.

I kommentarer rapportert av CoinDesk på torsdag, ba Chobanian EU om å ta det skrittet å avgjøre om den ledende kryptobørsen faktisk hadde "samarbeidet" med Russland for å hjelpe Putins regjering med å unngå sanksjoner.

Chobanian, som også er leder av Blockchain Association of Ukraine, fortalte publikasjonen at han ville be om unnskyldning hvis undersøkelser viste at Binance ikke hadde gjort noe galt. Men han la til at hvis det er bekreftet, så må EU håndtere det.

Anklagene dukket opp i forrige uke, og Binance flyttet for å tilbakevise Kuna kryptobørs-grunnleggerens påstander.

