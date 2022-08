Intervju: Fremtiden er interoperabilitet

Hvilken blokkjede vil vinne? Et vanlig spørsmål i kryptovalutaens verden. Men i sannhet vil fremtiden sannsynligvis være interoperabilitet. Enkelte blokkjeder vil være større enn andre, men mange vil eksistere.

Jeg satte meg ned med Ram Ramachandran i den siste episoden av CoinJournal-podcasten for å diskutere dette problemet og mer. Ram er administrerende direktør for Router Protocol, et infrastrukturlag som har som mål å muliggjøre kommunikasjon mellom blokkjeder.

Ram har vært i krypto et helt tiår, noe som betyr at han har et godt perspektiv på den siste bjørnevendingen og hvordan den er sammenlignet med hva annet vi har sett. Tidligere jobbet Ram i de tradisjonelle kapitalmarkedene, og jobbet til og med for ratingbyrået Moody’s under den store finanskrisen, noe som betyr at han har et unikt perspektiv fra sin tid i hjertet av stormen.

Vi diskuterer bjørnemarkedet, hvorfor Ram tror at Ethereum vil forbli konge, den nåværende økonomien, inflasjon, interoperabilitet, oppstart i dagens turbulente tider og mye mer.

Hele intervjuet er nedenfor:

Spotify -> her

YouTube følger snart

Kontaktdetaljer for ruterprotokoll

Nettsted for ruterprotokoll: www.routerprotocol.com

Twitter: @ruterprotokoll

Flaggskip Dapp: app.thevoyager.io/swap

Telegram: ruterprotokoll

Discord: her