Politiet i India advarer mot kryptosvindel

Indias politikommissær Shikha Goel har bedt innbyggerne om å være forsiktige når de håndterer kryptoaktiva.

Lovligheten av kryptovalutaer i India har vært i en gråsone, men det har ikke stoppet svindlere fra å utnytte uinformerte investorer. Hyderabad City Polices tilleggskommissær Shikha Goel ga nylig en advarsel mot kryptosvindel i kjølvannet av det økende antallet rapporterte hendelser. Hun rådet også indiske borgere som ønsker å investere i kryptovalutaer om å gjøre det kun gjennom pålitelige plattformer.

"Hvis du skal bruke eller investere i kryptovaluta, vennligst gå kun til de anerkjente og veletablerte aktørene på dette feltet," advarte hun.

Grådighet og ønsket om å bli rik over natten er drivere for kryptokriminalitet

Tidligere denne måneden rapporterte The Times of India at tilfeller av kryptojuks hadde skutt opp fra 2 i fjor til 54 mellom januar og november i år. Nyhetsbyrået rapporterte at cyberpolitiet hadde registrert tre saker mot 11 personer de siste to ukene av november.

De mistenkte utnytter forskjellige ordninger for å stjele fra ofrene sine. Disse inkluderer attraktive kryptoinvesteringsmuligheter, falske utvekslingsnettsteder og falske legitimasjoner, ifølge cyberpolitiets visekommissær Bhagyashri Navatake. Hun bemerket at mangelen på et juridisk rammeverk som regulerer bruk og adopsjon av kryptovalutaer i landet burde være grunn nok for folk til å holde seg unna kryptoinvesteringer.

Andre høyere politioffiserer holder ofrene ansvarlige for å investere i kryptovalutaer vel vitende om at de ikke er regulert.

Goel talte under et arrangement holdt av Hyderabad City Police, og tok opp temaet kryptokriminalitet som hun bemerket var på vei oppover. Goel, akkurat som Navatake, tilskrev de økende hendelsene med svindel til grådighet og mangel på bevissthet blant kryptobrukere.

Den desentraliserte naturen til kryptovalutaer gjør det vanskelig å spore dem

Politikommissæren bemerket at svindlere lokker ofrene sine til å sende de ervervede kryptomidlene, og lover store fortjenester.

"De [cyberkriminelle] ber deg dele kryptovaluta-detaljene dine. Og når du først har lagt disse i lommeboken, så blir pengene tatt bort,» observerte Goel.

Hun delte en tweet der hun ba investorer om å slutte å overføre eiendelene sine til ubekreftede lommebøker for å unngå å bli lurt. Goel forklarte videre at det er vanskelig å gjenopprette stjålne eiendeler på grunn av deres iboende natur som fører til blindveier.

I et intervju med The Hindu uttalte Goel at bare 2 av rapporterte kryptosvindelhendelser var utenfor investeringsområdet. Den ekstra kommissæren for politi (Crimes and SIT) avslørte videre at ofrene har mistet 3,45 crore Ruper (tilsvarer $460 000) til kryptosvindlere. Gjennom sin Twitter-konto oppfordret hun innbyggerne til å rapportere alle saker som involverer nettsvindel, slik at myndighetene kan handle raskt.