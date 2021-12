Tilsynsmyndighet forbyr Arsenal Fotballklubbs fan-token

Fan-tokens har vært på vei oppover med involvering av klubber på tvers av de fem store europeiske ligaene

Den engelske Premier League-klubben Arsenal har blitt funnet skyldig av britiske tilsynsmyndigheter for å ha brutt regelverket, da reklame for fan-tokens ble publisert. Onsdag krevde Advertising Standards Authority (ASA) at den engelske klubben slutter å vise de " uansvarlige " annonsene ettersom risikoen knyttet til kryptovaluta ikke har blitt kommunisert godt nok.

«Annonsene må ikke vises igjen i den formen det klages på», fastslo ASA.

Myndighetene siterte spesifikt to annonser, en publisert på klubbens nettside 6. august og den andre på den offisielle Facebook-kontoen 12. august, som promoterte $AFC-fantokenet.

Arsenal klarte ikke å inkludere all nødvendig finansiell informasjon: ASA

Selv om tilsynsmyndighetene erkjente at annonsene som ble kjørt ikke promoterte fan-symbolene som en investering eller for økonomisk gevinst, bemerket den at fotballklubben ikke klarte å gi nok informasjon om muligheten for kapitalgevinstskatt (CGT) som kreves fra gevinster på investeringer i krypto-tokens.

" Derfor, fordi annonsene bagatelliserte investeringer i kryptoaktiva og utnyttet forbrukernes uerfarenhet eller godtroenhet ved ikke å gjøre det klart at det kan måtte betales CGT på fortjeneste fra investering, konkluderte vi med at annonsene var uansvarlige og brøt med loven."

Videre kritiserte byrået Arsenals unnlatelse av å tydelig oppgi risikoen ved å handle med eiendelene og klargjøre at disse eiendelene ikke var regulert i Storbritannia. Selv om den første annonsen hadde tekst som informerte potensielle kjøpere om at fan-tokenene lett kan miste verdi, noe som kan føre til tap av deler eller hele investeringen, var advarselen nederst i annonsen. Som sådan risikerte den å ikke bli sett av de som responderte på annonsen.

Gunners svar

En talsperson fra klubben gav til svar at klubben tar markedsføring til fansen på største alvor. Klubben forklarte at den hadde advart om den økonomiske risikoen og var opptatt av informasjonen de ga ut til fansen. Den bemerket også at den ville søke en uavhengig gjennomgang av kjennelsen for å forstå byråets holdning bedre.

Fan-tokens har oppnådd mainstream popularitet, mer i den europeiske fotballscenen. Kjempeklubber inkludert italienske tungvektere Inter Milan, franske Ligue 1-ledere PSG og spanske FC Barcelona har nylig tilpasset disse fan-tokenene. Klubbene sier at disse tokenene gir en mulighet til å samhandle med fansen. Gjennom tokens kan fansen delta i avgjørelser som hvilke sanger som skal spilles på stadionene og dekorasjoner i garderobene.

Mer spesifikt har Socios vært i forkant med å markedsføre disse tokens. Arsenal hadde slått seg sammen med Socios for å lansere $AFC-tokenet som fansen kunne kjøpe fra Socio.com-appen. Transaksjonene ble utført i Chillz kryptovaluta.