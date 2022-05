Terras stablecoin har mistet koblingen til dollaren og handles for rundt 5 cent for øyeblikket.

The Blocks redaktør Frank Chaparro har uttalt at den pågående UST-krisen er den mest ødeleggende formueshendelsen i kryptovalutamarkedets historie.

Han kom med denne uttalelsen under et nylig intervju med CNBC . På spørsmål om de-pegging av UST nylig, sa Chapparo;

«Vi så en stor del av bindingen i theter, men jeg snakket med teamet, og det ser ut til at de klarer seg. Jeg hørte at det er press for å komme seg ut av stabile mynter akkurat nå fordi de er bekymret for risikoen som er illustrert i UST, som egentlig ikke kan undervurderes, ikke sant, denne hendelsen er sannsynligvis den mest ødeleggende rikdomsbegivenheten i kryptohistorien med sannsynligvis 50 milliarder dollar utslettet.»

Han la til at kryptovaluta-investorer også er bekymret for de andre stablecoinene. Chapparo fortalte CNBC at;

«Det er ikke overraskende at investorer er bekymret for tether og andre stabile mynter for øyeblikket. Men når det gjelder det bredere stabile myntmarkedet, snakket jeg med tether og de sa at de i utgangspunktet har massevis av statskasse på kort sikt, så det vil være ganske enkelt for dem å imøtese flere milliarder dollar i innløsning.»

Han la til at UST ikke er i en lignende båt akkurat nå. Prosjektet sliter med å få forskjellige hvaler i markedet til å gjøre en kapitalinfusjon på minst en milliard dollar. Han sa;

«Men på dette tidspunktet med UST nede så mye som det er og luna, det opprinnelige symbolet til terra, ser det litt mørkt ut, men det er ikke dermed sagt at det kan skje, det er bare et spørsmål om når det kan skje.»

LUNA, det opprinnelige symbolet til Terra-økosystemet, har mistet mer enn 98 % av verdien i løpet av de siste dagene og handles for tiden til $0,06087 per mynt.