Harga token Terra LUNA adalah $100 bagi setiap 1 LUNA pada bulan April, tetapi ia jatuh kepada hampir sifar minggu lepas. TerraUSD (UST), stablecoin algoritma Terra, kehilangan tambatannya kepada dolar AS.

Ini berlaku dengan latar belakang penurunan pasaran kripto yang signifikan, yang menyebabkan harga Bitcoin turun lebih 20%.

Sekarang setelah Terra turun sebanyak 99%, adakah harapan untuk pulih? Pengasasnya sedang berusaha untuk memulihkannya, yang akan anda baca di bawah.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Terra, panduan ini adalah untuk anda.

Terra Luna adalah projek kripto yang dicipta oleh Terraform Labs, sebuah syarikat teknologi yang berpangkalan di Singapura. Tujuannya adalah untuk menjana penerimaan kripto dengan membina satu set stablecoin teragih algoritma yang diperlukan untuk menjalankan transaksi DeFi.

Pengasas Terra, Do Kwon mempunyai rancangan untuk membangkitkan semula syiling itu. Bahagian pertama pelan itu melibatkan pembakaran sejumlah besar stablecoin TerraUSD (UST-USD) untuk mengembalikannya kepada $1.

Mereka bercadang untuk membakar lebih daripada 371 juta UST di Ethereum Mainnet dan mana-mana baki UST dalam kumpulan komuniti Terra.

Bahagian kedua adalah mempertaruhkan 240 juta token LUNA untuk menghentikan paus daripada merampas kawalan dan menstabilkan tadbir urus rangkaian.

Di samping itu, pembangun menghentikan blok rantai Terra dan menggantung semua transaksi yang belum selesai. Ini adalah untuk menghalang orang ramai daripada membeli LUNA pada harga yang sangat rendah.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Ramai pelabur menjadi pesimis tentang prospek Terra. Menurut Motley Fool, pilihan terbaik adalah untuk mengelak daripada projek itu walaupun harga token itu rendah.

Digital Coin Price dan Coin Price Forecast melihat sedikit harapan untuk LUNA, masing-masing meramalkan harga akhir tahun di bawah 1 sen dan 6 sen.

Walau bagaimanapun, pakar lain mempunyai pendapat yang berbeza. Investing Cube percaya LUNA boleh pulih. Jika stablecoin itu kembali kepada $1 semula, LUNA akan mula naik.

Wallet Investor belum mengubah ramalan bulisnya untuk LUNA dari sebelum kejatuhan. Mereka meramalkan 1 LUNA akan didagangkan pada harga $151 pada Mei 2023. Akhir sekali, Gov Capital menjangkakan LUNA akan bernilai $108 setahun dari sekarang.

$1,000,000 invested in $LUNA last week would be worth $3 today. pic.twitter.com/PYaOwuPgJ5

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 15, 2022